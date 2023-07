Aktuell Feuer auf Werksgelände in Hallenberg - Großeinsatz läuft

Hallenberg. Aktuell bekämpfen Feuerwehren aus Hallenberg und Winterberg ein Feuer auf einem Betriebsgelände in Hallenberg. Der Brandherd ist identifiziert:

Auf dem Gelände einer Lastwagenwerkstatt in Hallenberg läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehren aus Hallenberg und Winterberg. Laut der Feuerwehrleitstelle in Meschede steht dort ein 50-Kubikmeter großer Papierhaufen lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte wurde gegen 13.18 alarmiert und rasten mit acht Fahrzeugen zum Brand.

Aktuell macht sich der Einsatzleiter ein Bild der Lage und entscheidet dann über das weitere Vorgehen der Einsatzkräfte. Auch die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aus Winterberg ist vor Ort. Der Truckservice in Hallenberg kümmert sich unter anderem um Lastwageninstandsetzung, Unfallinstandsetzung, Versicherungsabwicklung und Fahrzeugbau heißt es auf der Firmenwebsite des Unternehmens

