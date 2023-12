Brilon. Neben Überschwemmungs-Einsätzen rückte die Feuerwehr Brilon an Heiligabend auch zu einer Tierrettung aus.

Die Feuerwehr Brilon hat am Heiligabend in Brilon ein kleines Reh aus einem Zaun befreit. Um 11:59 Uhr wurde der Löschzug Brilon von einer Anliegerin zum Itzelstein alarmiert. Dort wollte ein Reh aus dem Garten in den nahen Wald zurück. Es blieb dabei jedoch in einem Maschendrahtzaun hängen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Die Feuerwehr öffnete den Zaun mit einem Bolzenschneider und befreite das verängstigte Tier. Nachdem es sich einige Minuten bei seinen Rettern beruhigt hatte, hüpfte es dann augenscheinlich unverletzt zurück in den Wald in die freie Natur. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften rund 30 Minuten im Einsatz.

