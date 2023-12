Zugunglück: Auf der Bahnstrecke in Bigge ist am Freitagabend ein Zug in einen umgestürzten Baum gefahren.

Unwetter HSK Feuerwehr-Einsatz in Olsberg: Zug fährt in umgestürzten Baum

Olsberg. Das anhaltende Unwetter sorgte im Stadtgebiet Olsberg für viele Feuerwehreinsätze. Es gab ein Zug-Unglück und aktuell eine Straßensperrung.

Sturm und Regen hielten in den vergangenen Tagen auch die Feuerwehr Olsberg auf Trab. Seit Freitag gab es rund 15 Einsätze, wie Feuerwehrsprecher Edgar Schmidt auf Anfrage der WP erklärte. Straßen.NRW hat zudem mitgeteilt, dass die Landstraße L890 bei Olsberg-Bruchhausen seit der Nacht zu Sonntag auf einem Teilabschnitt voll gesperrt ist.

Am Freitagabend (22. Dezember) musste der Feuerwehr-Löschzug Bigge-Olsberg zu einem Zugunfall im Bereich der Talstraße in Bigge gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte der Zug eine auf die Baumgleise gestürzte Baumkrone überfahren. Teile der Äste lagen nach dem Nothalt vor und unter dem Triebwagen, ein Ast durchschlug die Scheibe der Zugtür. Alle neun Fahrgäste, der Zugbegleiter sowie der Triebwagenführer blieben unverletzt. Neun Einsatzkräfte, die mit zwei Fahrzeugen die Einsatzstelle anfuhren, betreuten mit dem Notfallmanagement der DB die Fahrgäste, entfernten den Baum von den Schienen und vom Triebwagen. Der Zug wurde noch bis in den Bahnhof Bigge begleitet. Einsatzende war um 21 Uhr.

Fahrbahn überflutet

Vor allem im Laufe des Samstags gab es zahlreiche weitere Einsätze. Die Löschgruppe Brunskappel war auf der L742 Brunskappel Richtung Wulmeringhausen im Einsatz. Dort war die Farbahn überflutet. Die 12 Einsatzkräfte suchten die Abflüsse und legten diese wieder offen. So konnte das Wasser wieder abfließen. Die Löschgruppe Assinghausen wurde am frühen Samstagnachmittag zu einem Hochwassereinsatz auf die B480 im Bereich Steinhelle alarmiert. Auf einer Länge von etwa 100 Metern war die komplette Fahrbahn überflutet. Verstopfte Abläufe waren der Grund dafür. Die Neun Einsatzkräfte, die mit 2 Fahrzeugen ausgerückt waren, legten die Gullys wieder frei und schaufelten einen zusätzlichen Ablauf in einen Graben. Während der Maßnahmen musste die B480 durch die Einsatzkräfte komplett gesperrt werden.

Sandsäcke zum Gebäudeschutz

Die Löschgruppe Brunskappel wurde in der Mittagszeit ebenfalls alarmiert. Im Bereich „Am Weisenfeld“

drohte Wasser aus einem überlaufenden Wassergraben in einen angrenzenden Hof einzudringen. Die elf Einsatzkräfte, die mit einem Fahrzeug ausgerückt waren, machten die Durchlässe wieder frei und schichteten Sandsäcke zum Schutz des Gebäudes auf. Anschließend fuhren die ehrenamtlichen Helfer noch weiter nach Wulmeringhausen, im die dortigen Einsatzkräfte zu unterstützen. Die Löschgruppe Elpe wurde am frühen Nachmittag zu drei Hochwassereinsätzen in Elpe alarmiert. An der ersten Einsatzstelle „Am Lüttenberg“ behinderte ein Baum den Abfluss der Wassermassen. Als Folge, floss das Wasser durch eine Weide und einen Vorgarten. Nachdem der Baum beseitigt wurde, konnte das Wasser wieder ungehindert im Bachlauf abfließen. An der zweiten Einsatzstelle „Am Hirtenweg“ blockierten mehrere Holzpolter einen Entwässerungsgraben, zusätzlich waren mehrere Rohreinläufe verstopft. Mithilfe des Bauhofes, einem Traktor und einem Bagger wurden die Hindernisse beseitigt. Die Dritte Einsatzstelle befand sich in der „Inselstraße“. Hier war ebenfalls ein Einlauf verstopft welcher im Normalfall das Wasser ohne Probleme aufnehmen kann. Auch hier wurden die Blockaden beseitigt damit die enormen Wassermengen ungehindert abfließen können. Im Einsatz waren 11 ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

Fotos zur dramatischen Hochwasserlage im Raum Medebach Fotos zur dramatischen Hochwasserlage im Raum Medebach Im Medebacher Ortsteil Oberschledorn ist die Hochwasserlage besonders angespannt. Foto: Rita Maurer / Brilon

