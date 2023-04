Feuerwehr in Elleringhausen hat ein neues Löschfahrzeug

Trotz Lieferschwierigkeiten: Die Feuerwehr Elleringhausen ist wieder gut gerüstet. Es gibt ein neues Löschfahrzeug mit 1000-Liter-Wassertank.

Elleringhausen. „Die gute Ausrüstung und Unterbringung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr liegen Rat und Verwaltung der Stadt Olsberg sehr am Herzen“, heißt es in einer Mitteilung. Bei der Einweihung eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr-Löschgruppe Elleringhausen machte das der Bürgermeister der Stadt Olsberg, Wolfgang Fischer, deutlich. Das so genannte „Mittlere Löschfahrzeug“ löst das alte Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser mit Erstzulassung aus dem Jahr 1993 ab. „Damit war das Fahrzeug, so glaube ich, älter als einige Mitglieder der Löschgruppe Elleringhausen“, scherzte der Olsberger Bürgermeister auf der feierlichen Übergabe des Fahrzeugs an die Feuerwehrleute.

Lieferschwierigkeiten

Die Neuanschaffung hatte der Rat der Stadt Olsberg vor rund einem Jahr, im Mai 2022, beschlossen. Ohne feuerwehrtechnische Beladung war damals ein Preis von rund 210.000 Euro für das neue Fahrzeug veranschlagt worden. „Da es aktuell Lieferschwierigkeiten bei Fahrzeugen und Material gibt, wurde in Abstimmung mit der Löschgruppe ein Vorführfahrzeug bestellt, dessen Lieferzeit nur fünfeinhalb Monate betrug“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Nun steht den Elleringhausern ein Fahrzeug mit einer leistungsstarken Pumpe und einem 1000-Liter-Wassertank zur Verfügung.

Unter den Lieferproblemen für Löschfahrzeuge leidet unter anderem auch die Löschgruppe Elpe. Der Auftrag für ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser wurde vor nunmehr drei Jahren erteilt. In der 22. Kalenderwoche soll dieser Wagen nach langer Wartezeit nun endlich übergeben werden.

Thema Neubau

Die Stadt Olsberg habe im Bereich Brandschutz ihre Aufgaben gemacht, betonte Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Neben den vielen Fahrzeugbeschaffungen laufen zurzeit auch die Planungen für die Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern; so auch hier in Elleringhausen.“ Der Fachausschuss Planen und Bauen werde sich in nichtöffentlicher Sitzung mit der Grundstücksangelegenheit beschäftigen. Wolfgang Fischer: „Ich gehe davon aus, dass wir vor der Sommerpause einen Grundstückskaufvertrag für einen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses unterzeichnet haben werden.“

Er wünsche der Löschgruppe Elleringhausen eine allzeit glückliche Hand bei ihren Einsätzen. „Das gilt natürlich für alle Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden. Und mein Wunsch lautet wie immer: Bleiben Sie stets wachsam für unsere Stadt und kommen Sie aus all Ihren Einsätzen gesund zurück.“ Neben Ortsvorsteher Stephan Hoevels gratulierte auch Wehrführer Marc Stappert dem Löschgruppenführer Michael Srajek und seinen Mitstreitern zum Fahrzeugzuwachs. Die kirchliche Weihe nahm Pfarrer Burkhard Sudbrock vor.

