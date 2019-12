Feuerwehreinsatz Feuerwehr in Marsberg rettet Mann aus seiner Wohnung

Marsberg. Bei einem Feuerwehreinsatz in Marsberg reagierte ein Mann nicht auf die Einsatzkräfte. In der Wohnung gab es eine massive Rauchentwicklung.

Der Löschzug musste am Montagabend zu einem Wohnungsbrand in Marsberg ausrücken. Vor Ort zeigte sich in einem Mehrfamilienhaus eine starke Rauchentwicklung.

Insgesamt befanden sich sechs Personen im Gebäude, fünf davon konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Aber in einer Wohnung, aus der auch der Rauch stammte, öffnete niemand die Türe. Klopfen und Klingeln der Feuerwehrkräfte blieb vergebens. Marsberger Feuerwehr bricht Türe auf Daraufhin brachen sie die Türe auf und fanden den Bewohner, der nicht reagierte in den Räumlichkeiten. „Wir haben ihn dann gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Aber er musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden“, sagt Frank Steker, Pressesprecher der Feuerwehr Marsberg. Mehr zum Thema Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus dem Altkreis Brilon In der Wohnung stellte sich dann auch heraus, dass es zu keinem Brand gekommen war. Offenbar war angebranntes Essen der Auslöser für die massive Verrauchung in der Wohnung und im Treppenhaus. Vorsichtshalber kontrollierten die Einsatzkräfte dennoch das gesamte Gebäude und lüfteten es ausgiebig. Bewohner kehren in Wohnungen zurück Im Anschluss konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, da kein Schaden am Gebäude entstanden war, abgesehen von der eingetretenen Wohnungstüre. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die circa 27 Feuerwehrkräfte beendet.