Feuerwehr Feuerwehr in Obermarsberg hat Unterstützung bei Waldbränden

Obermarsberg. Die Feuerwehr in Obermarsberg hat Unterstützung bekommen in Form eines neuen Fahrzeugs. Die Neuanschaffung hat auch Vorteile bei Waldbränden.

Pandemiebedingt mit knapp zweijähriger Verspätung hat die Löschgruppe Obermarsberg am letzten Juliwochenende ihr Tragkraft Spritzenfahrzeug (TSF) offiziell in Dienst genommen. Innerhalb der Feierlichkeiten des 1250-jährigen Ortsjubiläums gratulierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr den Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe zum Neuzugang.

Alle waren sich einig: Das Fahrzeug dient nicht nur der Verbesserung des Brandschutzes in der Oberstadt selbst, auch als Teil mehrerer überörtlicher Konzepte ist es für das gesamte Stadtgebiet und darüber hinaus eine sinnvolle und zielgerichtete Investition. Obwohl das Fahrzeug schon im Oktober 2020 abgeholt wurde, konnte es noch nicht offiziell an dieLöschgruppe übergeben werden. Umso erfreulicher, dass jetzt im Jubiläumsjahr im Rahmen der „Langen Tafel“ dieses nachgeholt werden konnte.

Details zum neuem Feuerwehrfahrzeug in Obersmarsberg

Die stellvertretende Bürgermeisterin Sandra Pohlmeyer übergab den Schlüssel symbolisch an den stellvertretenden Wehrleiter Michael Hüwel. Dieser reichte den Schlüssel direkt an Löschgruppenführer Niklas Kreft weiter. Unter den Ehrengästen an diesem Tag befand sich auch der ehemalige Wehrleiter Alfons Kleffner. Neben Vertretern der Feuerwehreinheiten aus der Stadt waren auch Kameraden der befreundeten Feuerwehren aus Eslohe und Schöninghsdorf (Emsland) angereist.

In einem kurzen Abriss berichtete Niklas Kreft über die Beschaffung und die Ausstattung des neuen TSF. Im Brandschutzbedarfsplan ist für Obermarsberg als Zweitfahrzeug ein TSF festgeschrieben. Im Gegensatz zur Normbesatzung hat dieses Fahrzeug neun Plätze. Zusätzlich zur Normbeladung – auf eine Steckleiter wurde verzichtet – hat das Fahrzeug noch einen tragbaren, akkubetriebenen LED-Lichtmasten, die Staustelle Bieber, um auch kleinere Gewässer für die Wasserentnahme besser stauen zu können, eine Teleskopleiter sowie eine Motorkettensäge samt Zubehör. Der Aufbau und die Ausstattung dieses Fahrzeuges passt gut zur einsatztaktischen und personellen Aufstellung der Löschgruppe, denn diese zählt zur Zeit 53 Einsatzkräfte.

Kostengünstige Unterstützung für die Feuerwehr

Das TSF rückt in der Regel als zweites Fahrzeug aus, um das größere Fahrzeug, das MLF, mit Mannschaft und Gerät zu unterstützen. Ein relativ kleines und kostengünstiges Feuerwehrfahrzeug, aber mit spezieller Ausstattung und auf die Anforderungen der Löschgruppe abgestimmt. „Wir sind damit sehr zufrieden, das hat sich bei den Einsätzen, die wir bereits damit gefahren sind, gezeigt, unter anderem auch bei den letzten Waldbränden“, so Niklas Kreft.

Seitens der Politik ließ die stellvertretende Bürgermeisterin Sandra Pohlmeyer den offiziellen Weg bei der Beschaffung Revue passieren. Dieser begann im Oktober 2019 mit der Ausschreibung und fand im Dezember 2019 mit der Auftragsvergabe an die Firma Rosenbauer seinen vorläufigen Höhepunkt. Sie betonte, dass die Investition in dieses Fahrzeug sinnvoll und lohnenswert sei und allen Bürgerinnen und Bürgern im Stadtgebiet zugute komme. Zumal das Vorgängerfahrzeug, das 2007 gebraucht beschafft wurde, insgesamt 38 Einsatzjahre auf dem Buckel hatte: Von daher sei diese zukunftsweisende Investition im Sinne aller Beteiligten gewesen.

Das neue Fahrzeug der Feuerwehr in Obermarsberg. Foto: Pohle

Feuerwehrfahrzeug in Obermarsberg hat besondere Rolle

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Michael Hüwel hob die besondere Rolle des Fahrzeugs bei überörtlichen Einsätzen hervor: Neben der Ortschaft Obermarsberg sei das Fahrzeug für den kompletten Bezirk „Mitte“ vorgesehen – das heißt Marsberg, Erlinghausen und Obermarsberg selbst. Ferner sei es stadtweit in das neu entwickelte Konzept für Waldbrände eingebunden. Im Rahmen der kreisweiten überörtlichen Hilfe ist das Fahrzeug Bestandteil des zweiten überörtlichen Löschzugs.

Ebenso betonte Hüwel, dass ein schlagkräftiges Zweitfahrzeug für die Löschgruppe Obermarsberg im Brandschutzbedarfsplan festgeschrieben sei. Dieser stelle den rechtlichen Rahmen für den Feuerschutz in Marsberg dar: Nicht nur bei der Einhaltung der Hilfsfristen, auch im Wissen um die Personalstärke der Löschgruppe Obermarsberg sei diese Investition sinnvoll und erforderlich gewesen.

