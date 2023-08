Feuerwehr Marsberg rettet neun Menschen aus brennendem Haus

Marsberg. Mehr als 180 Einsatzkräften waren am Mittwoch in Marsberg bei einem Brandeinsatz vor Ort: In dem brennenden Haus waren noch einige Bewohner.

Bei Brandeinsatz in Marsberg hat die Feuerwehr am Mittwoch insgesamt neun Menschen aus einem brennenden Haus gerettet. Der Alarmruf ging bei der Leitstelle gegen 8.10 Uhr: Niedermarsberg, Weist 40, Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss mit Menschen in Gefahr, hieß es in der Erstmeldung.

Schnell war klar, dass es sich um einen größeren Feuerwehreinsatz handeln würde. Über 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DRK waren zwischenzeitlich vor Ort. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten Stunden. Gegen 13 Uhr wurde der Löschangriff zurückgebaut, die Feuerwehr rückte ein.

