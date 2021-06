Feuerwehr Marsberg rückt aus: Der Grund für den Einsatz

Brand in einem Heizkraftwerk: Die Feuerwehr aus Marsberg war ebenfalls im Einsatz.

Giershagen. Zu einem Einsatz in Giershagen musste die Feuerwehr ausrücken. Schnell war klar: Bei dem Einsatz braucht es Unterstützung aus Marsberg.

Zu einem Brandeinsatz in einem Heizkraftwerk sind am frühen Samstagmorgen die Feuerwehren aus Giershagen, Leitmar, Marsberg und Borntosten ausgerückt. Dort ist es im Heizkessel des Kraftwerks vermutlich zu einer Verpuffung gekommen. Die Folge: ein Brand in der Brennstoffzufuhr des Kraftwerks. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle gebracht.

Vor Ort ist schnell klar: Ein Schadenfeuer

Gegen 6 Uhr wurden zuerst die Löschgruppen aus Giershagen und Leitmar zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort war aber schnell klar, dass ein tatsächliches Schadenfeuer vorlag. Durch Mitarbeiter wurden die Einsatzkräfte sofort eingewiesen, außerdem war auch eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Kraftwerk erkennbar. Daher wurden auch die Einheiten aus Borntosten und Marsberg alarmiert.

Durch die ersten Einsatzkräfte wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz vorgenommen. Da sich die betroffene Brennstoffzufuhr über mehrere Etagen erstreckte, wurden insgesamt drei C-Rohre unter Atemschutz vorgenommen.

Ein weiterer Atemschutztrupp kontrollierte einen verrauchten Teil der Anlage ohne weitere Feststellung eines Feuers.

Wärmebildkamera im Einsatz

Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde die Brennstoffzufuhr mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und durch weitere Nutzung von Strahlrohren heruntergekühlt. Nachdem diese Maßnahmen schnellen Erfolg zeigten, konnten die Wehrleute den Löschangriff zurückbauen.

Etwa 40 Einsatzkräfte waren unter der Leitung von Ralph Pohle knapp anderthalb Stunden im Einsatz. Auch Polizei, Wehrleitung und Rettungsdienst waren vor Ort. Insgesamt 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen dabei unter Atemschutz vor.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon