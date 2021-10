Feuerwehr Marsberg vermeidet mit Radar und Kamera Unfälle

Marsberg. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und tragische Unfälle zu vermeiden, hat die Feuerwehr Marsberg nun Abbiegeassistenzsysteme in den Fahrzeugen.

Sieben Einsatzfahrzeuge der FeuerwehrMarsberg sind jetzt mit einem Abbiegeassistenzsytem ausgerüstet worden. Und weitere sieben sollen im kommenden Jahr folgen. Damit macht die Feuerwehr einen wichtigen Schritt in Richtung Verkehrssicherheit.

Lesen Sie auch: Großbrand im Aqua Olsberg – Die Brandursache steht jetzt fest

Schwere Unfälle bei Abbiegevorgängen, bei denen Fußgänger oder Radfahrer an Kreuzungen schwer verletzt oder gar getötet wurden, haben in der jüngsten Vergangenheit immer wieder für traurige Nachrichten gesorgt. Um solchen Unfällen besonders beim Rechtsabbiegen vorzubeugen, wurden so genannte Abbiegeassistenzsysteme entwickelt, die Fahrer durch akustische und optische Warnsignale darauf hinweisen, dass sich im toten Winkel ihres Fahrzeugs eine Person oder ein/e Radfahrer/in aufhält, die beim Rechtsabbiegen übersehen werden könnte.

Zahlreiche Unfälle durch abbiegende Busse oder LKW

Da die Unfallgefahr durch den Einbau solcher Geräte spürbar sinkt, wird ein solches Vorhaben vom Bund bzw. dem Bundesamt für Güterverkehr besonders gefördert: Mit bis zu 1500 Euro Zuschuss pro Fahrzeug wird die Beschaffung und der Einbau solcher Geräte gefördert, das Programm läuft bis 2024.

Hintergrund dieses Förderprogramms sind zahlreiche tragische Unfälle in der jüngsten Vergangenheit durch abbiegende Busse oder LKW. Auch in der näheren Umgebung ereignete sich ein solch tragischer Unfall: In Bad Arolsen (nahe Marsberg) forderte ein solcher Unfall mit einem Schulbus Anfang 2020 ein Menschenleben.

Lesen Sie auch: Impfdurchbrüche HSK: Arzt sucht Johnson&Johnson-Impflinge

Einsatzfahrten der Feuerwehr stellen in diesem Zusammenhang eine besondere Gefahrensituation im Straßenverkehr dar, für jeden Verkehrsteilnehmer. Daher beschloss die Leitung der Feuerwehr Marsberg, in ihre Einsatzfahrzeuge den Einbau. Für die Einsatzfahrzeuge wurden Abbiegeassistenten der Firma Wüllhorst vom Typ „WUE ASS-4.0“ beschafft und verbaut. Dieses System wird am Fahrzeug außen vorn an der A-Säule der Beifahrerseite montiert. Es besteht aus einem Radar und einer Kamera. Im Innenraum wird ebenfalls an der A-Säule rechts ein Bildschirm montiert. Dieser bleibt bis zu einer Geschwindigkeit von 30km/h in Betrieb und zeigt dem Fahrer seine vordere rechte Seite, die sich gewöhnlich im toten Winkel befindet.

Optische und akustische Warnung

Erkennt das System einen Fußgänger oder Radfahrer, wird der Fahrer durch eine rote LED-Leuchte und einen akustischen Warnton gewarnt und er kann reagieren. Ist der Bildschirm in Betrieb, werden durch die Kamera auch Außengeräusche übertragen. Auch bei Geschwindigkeiten über 30km/h bleibt die optische und akustische Warnung in Betrieb. Angesteuert und aktiviert wird der Abbiegeassistent durch das Betätigen des Blinkers. Auch bei engen Rechtskurven oder dem Einlegen des Rückwärtsganges wird das Gerät aktiviert.

Lesen Sie auch:Winterberg: Kneipe sucht sogar Mitarbeiter in Kiew oder Riga

In diesem Jahr wurden bereits sieben Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Marsberg mit einem solchen Abbiegeassistenzsystem ausgerüstet werden: Vier Fahrzeuge des Löschzugs Marsberg (LF20, HLF20, DLK und GW-L2) sowie das HLF20 der Löschgruppe Meerhof, das MLF der Löschgruppe Obermarsberg sowie das TSF-W der Löschgruppe Beringhausen. Im kommenden Jahr sollen weitere Fahrzeuge folgen, unter anderem die Neufahrzeuge für Bredelar, Giershagen und Heddinghausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon