Feuerwehr Olsberg brennt – Lage vor Ort unübersichtlich

Olsberg. In Olsberg brennt das Feuerwehrhaus. Die Lage vor Ort ist unübersichtlich. Aus Brilon und den Ortschaften rückt Verstärkung an. Die Lage:

In Olsberg läuft am Montagmittag (13. September) ein Großeinsatz der Feuerwehr – und Hauptbetroffener ist die Feuerwehr. Das Feuerwehrhaus In der Ramecke in Olsberg-Bigge brennt. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar. Nach ersten unbestätigten Informationen ist ein Feuerwehrfahrzeug im Inneren einer Lagerhalle ausgebrannt. Die Lage vor Ort ist derzeit unübersichtlich.

Rauchsäule über dem Feuerwehrhaus

Über dem Feuerwehrhaus stehen dichte Rauchsäulen. Viele Einsatzkräfte laufen in Zivil am Einsatzort herum. Die Drehleiter der Feuerwehr Brilon traf gegen 12.30 Uhr zur Verstärkung ein. Aus dem Ortschaften sind Einheiten unterwegs, um bei den Löscharbeiten Unterstützung zu leisten.

Die Einsatzmeldung ging gegen 12.10 bei der Feuerwehrleitstelle in Meschede ein. „Feuerwehrhaus Olsberg – Brandeinsatz, Brand Lagerhalle ohne Menschen in Gefahr“ heißt es darin.

