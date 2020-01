Olsberg. Die Feuerwehr musste zur Seniorenresidenz Erikaneum in Bigge ausrücken, weil ein Wohnungsbrand ausgebrochen sein sollte. So schlimm war es nicht.

Feuerwehr rückt in Olsberg-Bigge zur Seniorenresidenz aus

Die Feuerwehr wurde am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in der Seniorenresidenz Erikaneum in Olsberg-Bigge gerufen. Ganz so schlimm war es dann nicht, wie Marc Stappert, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg weiß.

„Ein richtiger Wohnungsbrand war es nicht. Die Wohnung war leicht verraucht. Auf dem Herd fanden wir einen brennenden Gegenstand.“

Diesen brachten die Einsatzkräfte hinaus und löschten ihn, während die Räumlichkeiten in der Wohnung ausgiebig gelüftet wurden. Darin befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr keine Personen und auch sonst war niemand in der Seniorenresidenz in Gefahr. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Der Einsatz dauerte circa 90 Minuten. Beteiligt waren neben dem Löschzug Bigge-Olsberg auch die Löschgruppe Antfeld. Rettungsdienst und Polizei waren ebenso zugegen.

Erst an Neujahr war es in Olsberg zu einem verheerenden Brand gekommen bei dem ums Leben gekommen war. Der Brand war so stark, dass der Dachstuhl einstürzte.