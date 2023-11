Alarm Feuerwehreinsatz in der Inennstadt in Winterberg

Winterberg Ein gemeldeter Kellerbrand in der Innenstadt in Winterberg alarmiert die Freiwillige Feuerwehr. Eine Person muss ins Krankenhaus

Die Alarmierung am Dienstagvormittag (28. November) gegen 10.30 Uhr klang beunruhigend: „Zimmerbrand in die Hellenstraße“ in Winterberg. Sofort jagten Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Winterberg, Altastenberg und Elkeringhausen zum gemeldeten Brandort in die Innenstadt. Doch dort stellten die Brandbekämpfer kein Feuer fest. Der austretende Rauch konnte auf eine defekte Heizungsanlage zurückgeführt werden.

Lesen Sie auch

„Diese wurde durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen und das Haus an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben“, teilt der Pressesprecher der Feuerwehr, Jens Vogelsang, mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten sich keine Personen mehr im Gebäude befunden. Eine Person wurde jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz für die Feuerwehr abgeschlossen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon