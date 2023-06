Feuerwehrhaus Hoppecke erweitert und 472.000 Euro investiert

Einweihung des erweiterten Feuerwehrhauses in Hoppecke

Brandschutz ist wichtig. Daher wurde eine halbe Million Euro in die Hand genommen, um das Feuerwehrhaus in Hoppecke zu erweitern.

Brilon. Die Stadt Brilon hat das Feuerwehrhaus in Hoppecke erweitert. Nun konnte die Übergabe durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch an die Löschgruppe Hoppecke erfolgen.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit Vertretern aus Rat und Verwaltung der Stadt Brilon segnete Pastor Müller den Anbau. Er wünschte allen Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden immer eine gute Rückkehr aus dem Einsatzgeschehen. Kreisbrandmeister Bernd Krause und Ortsvorsteher Rudolf Kemmerling überbrachten ebenfalls Glückwünsche für den neuen Gebäudetrakt.

Vorgaben in punkto Arbeitssicherheit

Nach dem Planungsstart im Oktober 2019 wurde im Juli 2020 die Architektin Bettina Hümmler mit der weiteren Planung beauftragt. Die Baugenehmigung wurde 2021 erteilt, Baubeginn war im März 2021. Mitte 2022 wurden die neuen Räume bezogen. In der alten Fahrzeughalle wurden nachfolgend die Decke und die Beleuchtung erneuert. Im Herbst ist noch die Einrichtung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher vorgesehen.

Getrennte Umkleiden

Die Erweiterung war erforderlich, um die Vorgaben der Unfallkasse im Hinblick auf die Arbeitssicherheit zu erfüllen. Ursprünglich waren die Umkleidemöglichkeiten der Feuerwehrleute in der Fahrzeughalle angeordnet, eine Trennung für Frauen und Männer war nicht vorhanden. Durch die rund 126 m² große Erweiterung stehen nun in getrennten Umkleiden 38 Spinde für Herren, acht für Damen und ein eigener Umkleideraum für die Jugendfeuerwehr zur Verfügung. Die sanitären Anlagen wurden ebenfalls erneuert und neue Duschmöglichkeiten geschaffen. Eine Küche wurde eingerichtet und durch die Löschgruppe in Eigenleistung aufgestellt.

Die Stadt Brilon investierte für die gesamte Umbaumaßnahme rund 472.000 Euro. Der Leiter der Feuerwehr Thomas Bauerfeind und Löschgruppenführer Nicolas Schörmann bedankten sich bei Rat und Verwaltung.

