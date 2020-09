Feuerwehrhaus Niedersfeld wird für die Zukunft fit gemacht

Niedersfeld. Mehr Platz, mehr Funktionalität, mehr Effektivität. Das Feuerwehrgerätehaus Niedersfeld wird fit für die Zukunft gemacht.

Das Feuerwehrgerätehaus in Niedersfeld wird zukunftsfähig gemacht. Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten sind gestartet.

Gebäude komplett geräumt

Zunächst musste das Gebäude aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten komplett geräumt werden. Die Firma Tuss-Bus stellt in dieser Zeit einen Teil ihrer Fahrzeughalle zur Verfügung. Die erforderlichen Rückbauarbeiten wurden in Eigenleistung durch die Einheit Niedersfeld und den städtischen Bauhof erbracht. Bereits Ende August begann der Abbruchunternehmer mit der Einrichtung der Baustelle sowie der erforderlichen Schadstoffsanierung.

Hierbei wird das komplette Erdgeschoss abgerissen, ebenfalls die in den 90er Jahren angebaute Garage. Nach dem Abriss wird der Rohbau im Untergeschoss fertiggestellt. An der Süd-Ost-Seite wird eine neue Garage entstehen, die zukünftig durch den städtischen Bauhof genutzt wird. Auch wird der alte Schulungsraum der Feuerwehr für die Nutzung des städtischen Bauhofes umgebaut.

Innenausbau im Winter

Voraussichtlich im November wird der neue Gebäudeteil über zwei Geschosse in einer Holzrahmenbauweise aufgebaut. Im Erdgeschoss werden sich dann neben der vergrößerten Fahrzeughalle auch die Umkleidekabinen befinden. Im Obergeschoss wird der Schulungsraum sowie Platz für die Jugendfeuerwehr eingerichtet. Ziel ist es, dass bis Ende des Jahres das Gebäude mit Dach, Fenster, Türen und Toren geschlossen ist, so dass in den Wintermonaten der Innenausbau erfolgen kann. Der komplette Baumaßnahme soll im Sommer 2021 fertiggestellt sein.

