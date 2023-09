In Olsberg wird eine Frau offenbar Opfer eines Trickdiebes (Symbolbild).

Polizei Fieser Trick in Olsberg: Mann greift Frau wohl in Geldbörse

Olsberg. Eine Frau (76) wird in Olsberg Opfer eines Trickdienst. Der Mann mit osteuropäischem Akzent soll sie auf einem Parkplatz. bestohlen haben.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt, kam es am Montag zu dem Diebstahl von Bargeld aus der Geldbörse einer 76-jährigen Frau aus Olsberg. Gegen 11:15 Uhr hielt sich die Geschädigte auf einem Parkplatz bei den Geschäften an der Fruges Straße auf. Ihre Geldbörse hat sie dabei in ihrer Hand gehalten.

Ein unbekannter Mann sprach die Frau an. Dadurch war sie kurzzeitig abgelenkt. Wenig später bemerkte die 76-Jährige, dass aus ihrer Geldbörse Bargeld fehlte. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um einen Trickdiebstahl gehandelt hat.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Der unbekannte Mann soll 1,75-1,80 Meter groß und schlank sein, ungefähr 40-45 Jahre alt sein und dunkle kurze Haare gehabt haben. Im Gesamten soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt und deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit soll er dunkel gekleidet gewesen sein. Ob der Mann in Zusammenhang zu dem Diebstahl steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon telefonisch unter 02961 - 90200 entgegen.

