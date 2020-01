Die Firma Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH&Co KG in Berndorf wurde wegen des Verdachts auf Listerien in der Produktion von den zuständigen Gesundheitsbehörden geschlossen.

Wurst-Skandal Firma Wilke in Korbach: „Insolvenz in der Insolvenz“

Twistetal-Berndorf. Die Insolvenzmasse der Wurstfirma Wilke aus Korbach reicht nicht aus, um die Verbindlichkeiten zu bezahlen: Insolvenz in der Insolvenz.

Der Insolvenzverwalter von Wilke Fleisch- und Wurstwaren hat in der vergangenen Woche beim Amtsgericht in Korbach sogenannte „Masseunzulänglichkeit“ angezeigt. Das bedeutet: Die Insolvenzmasse reicht nicht aus, um die Verbindlichkeiten, beispielsweise die Grundsteuer, zu bezahlen. Es ist quasi die „Insolvenz in der Insolvenz“.Vorrangig werden dann die Kosten des Insolvenzverfahrens bezahlt. Darunter fallen Gerichtskosten und die Kosten und Auslagen des Insolvenzverwalters, Rechtsanwalt Dr. Mario Nawroth von der bundesweit tätigen Römermann Insolvenzverwalter Rechtsanwaltsgesellschaft. Zweitrangig sind die Gläubiger zu bedienen. Sollte die Insolvenzmasse nicht einmal die Verfahrenskosten decken, müsste das Insolvenzverfahren eingestellt werden. Das berichtet die Waldeckische Landeszeitung.

Schon früher in den roten Zahlen

Das Berndorfer Unternehmen war im vergangenen Jahr durch den Listerienskandal in Zahlungsunfähigkeit geraten und hatte am 4. Oktober den Insolvenzantrag gestellt. Kurz zuvor hatte das Veterinäramt den Wursthersteller geschlossen und den Betrieb eingestellt. Wilke war aber bereits zuvor wirtschaftlich angeschlagen. Schon 2017 stand das Berndorfer Unternehmen kurz vor einer Insolvenz: Wilke rutschte damals in die roten Zahlen, Wirtschaftsprüfer mahnten im Jahresabschluss, dass die Fortführung der Gesellschaft gefährdet sei.

Die Gläubiger müssen nun darauf hoffen, dass es dem Insolvenzverwalter gelingt, das noch vorhandene Vermögen des Unternehmens zu verwerten – in erster Linie steht die Immobilie in Berndorf im Blickpunkt. Das knapp 34 000 Quadratmeter große Grundstück mit 25 000 Quadratmetern Lager- und Produktionsfläche, einem Wohnhaus und einem neu errichteten Blockheizkraftwerk sowie einem weiteren Grundstück mit einem Wohn- und Geschäftshaus wird derzeit für insgesamt 1,7 Millionen Euro in einem Immobilienportal im Internet angeboten.

Wie es mit Wilke weitergeht, bleibt offen: Im Oktober 2019 hatte sich der Insolvenzverwalter zuversichtlich gezeigt, einen Käufer zu finden.