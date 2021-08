Firmenlauf 2021 in Brilon findet statt – anders als gewohnt

Brilon. Der 11. Volksbank Brilon Firmenlauf steht an - und kann auch – trotz Corona – stattfinden. Wie das Event abläuft und was 2021 anders ist:

In ungewöhnlichen Zeiten sind Alternativen gefragt. Darum findet der 11. Volksbank Brilon Firmenlauf nicht zum Auftakt des jetzt auch abgesagten Altstadtfestes Ende August, sondern erst am Samstag, 2. Oktober, statt. Auch werden die Wettbewerbe in diesem Jahr im Grünen, in und um Petersborn-Gudenhagen ausgetragen.

Wer noch mitlaufen möchte, sollte sich bis zum 19. September unter https://my.raceresult.com/177453/registration anmelden. Allerdings sind auch Nachmeldungen noch bis zu 29. September möglich.

Lesen Sie auch: Alarm in Brilon/Olsberg: Gute Notarztversorgung in Gefahr?

Lesen Sie auch:Marsberg: Zoff um Rathaus-Anbau - Droht ein Kostengrab?

Heimspiel für Teilnehmer

„Das ist eine gute Lösung“, so Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch bei der Vorstellung des Konzepts durch Organisationsleiter Hans-Joachim Meier (adiepro sport-event) und die Vertreter der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten am Kyrill-Tor. Der Bürgermeister begrüßte zudem die Entkoppel vom Altstadtfest, das auch in diesem Jahr wohl kaum im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Da seien höchstens ein paar Stände und ein verkaufsoffener Sonntag nach jetzigem Stand coronabedingt möglich.

Lesen Sie auch:Impfdurchbrüche im HSK: Das Gesundheitsamt nennt Fakten

Nach dem der Firmenlauf im letzten Jahr mehr oder weniger eine Notlösung war, biete sich das Umfeld von Brilon aufgrund der aktuellen Lage für diese Veranstaltung einfach an, so Ferdi Klink von der Volksbank. Da dürften viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Heimspiel haben, betonte Hans-Joachim Meier, denn in Wald und Flur rund um Brilons jüngsten Ortsteil sei tagtäglich so mancher Jogger unterwegs. Bis der erste Startschuss am ehemaligen Wasserbehälter fällt, dürfte auch der fünf Kilometer lange Rundkurs vermessen sein und jeder Aktive kann sich schon im Vorfeld auf das Rennen vorbereiten. Auch der Zeitplan ließe viel Spielraum zwischen den einzelnen Rennen, so dass sich quasi nur die Aktiven des jeweiligen Rennens vor Ort seien, zumal die Sieger immer sofort nach den Rennen geehrt werden, so Meier.

Lesen Sie auch:Brilon: Altstadtfest abgesagt, aber es gibt eine Alternative

Bambinis, Firmen-Staffellauf, Firmenlauf

So starten die Bambinis und Schüler bereits ab 10 Uhr am Petersborner Sportplatz. Je nach Altersklasse geht es über eine Strecke von 400 m oder 1000 m. Wie schon in den Jahren zuvor, spenden die Stadtwerke Brilon pro Anmeldung 1,50 Euro von den für die Klassenkasse oder den Fonds des Kindergartens.

Beim Firmen-Staffellauf powered by EGGER, Start um 12 Uhr, muss von jedem Mitglied der Viererstaffel eine Strecke von 1.250 Metern absolviert werden.

Um 14 Uhr dann der Höhepunkt, der Volksbank Brilon Firmenlauf, auf einem Rundkurs von 5.000 Metern über Asphalt und auch Stock und Stein. Übrigens werden bei diesem Wettbewerb die drei schnellsten Aktiven einer Behörde, einer Institution, öffentlichen Einrichtung, einer gemeinnützigen Organisation oder eines Unternehmens als Team gewertet, wenn es um den Wanderpokal der Stadt Brilon, lukrative Sachpreise und Urkunden gekämpft wird.

Lesen Sie auch:Corona im HSK: Quarantäne an jetzt 21 Schulen und einer Kita

Zusätzlich Azubi-Cup für junge Arbeitnehmer

Vor dem Hintergrund junge und engagierte Azubis für den Sport zu begeistern, läuft parallel zum Staffel- und auch zum Firmenlauf, der Rembe-Azubi-Cup. Da werden in einer extra Wertung zusätzlich die besten Azubi-Teams ermittelt.

Außerdem findet erstmals ein Nordic-Walking und ein Walking-Wettbewerb statt. Wenn um 14:10 am Wasserbehälter gestartet wird, beträgt auch hier die Streckenlänge 5.000 Meter.

Wie bei der Vorstellung des 11. Volksbank Firmenlaufs bekannt wurde, kann die 5000 m Strecke am Wasserbehälter im Oktober zu Trainingsläufen, Kursangeboten und Fitness-Tests usw. genutzt werden. Mehr Informationen zum Gemeinschaftsprojekt von Volksbank, Firma EGGER und Stadtwerke Brilon unter dem Motto „Brilon bewegt – das Laufprojekt – mein Lauf-/Walking-Erlebnis“ unter www.meinlauf.run

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon