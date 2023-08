Flauschige Fellnasen suchen ein kuscheliges Körbchen im HSK

Brilon. Die vier Geschwister Link, Sidon, Bludo und Yunobo wurden im Alter von zwei Wochen ausgesetzt. Wer hat noch ein bisschen Platz im Haus?

Link, Sidon, Bludo und Yunobo wurden zusammen mit ihren Schwestern (bereits reserviert) im Alter von 2 Wochen ausgesetzt, sodass sie mit der Flasche groß gezogen werden mussten.

Die Kitten sind in einem sehr verspielten Alter, indem sie es lieben herumzutoben, zu klettern und zu spielen. Vor allem Katzenangeln sind sehr verlockend.

Zutraulich und sehr anhänglich

Die Flaschenkinder sind sehr auf den Menschen geprägt, super zutraulich und sehr anhänglich. Sobald man den Raum betritt, kommen sie auf einen zugelaufen und möchten schmusen. Da sie in einem großen Wurf aufgezogen worden sind und aktuell in der Gruppe leben, sind sie sehr gut mit anderen Katzen sozialisiert und haben keine Probleme sich an andere zu gewöhnen.

Das Tierheim sucht für die Katzenkinder ein liebevolles Zuhause mit vielen Schmuse- und Kuscheleinheiten. Sie möchten sich austoben und herumtollen, in jedem Falle muss ein Artgenosse vorhanden sein oder ein Geschwisterchen zieht mit aus. Im entsprechenden Alter ist die Möglichkeit auf Freigang wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig.

Kontaktdaten des Tierheim Brilon: 02961/1878 oder info@tierheim-brilon.de.

