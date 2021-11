„Flo & friends“: Das andere Weihnachtskonzert in Hallenberg

„Flo & Friends“ - hat schon mehrfach das Publikum in Hallenberg begeistert. Jetzt soll die weihnachtliche Musical-Gala am 11. Dezember stattfinden.

Hallenberg. „Flo & Friends“ heißt das etwas andere Weihnachtskonzert, das am 11. Dezember in Hallenberg stattfindet. Mit dabei sind namhafte Musical-Stars:

Die besinnlichste Zeit des Jahres steht vor der Tür und dazu gehören auch wundervolle Weihnachtsmelodien. Die bringt der Förderverein Kunst & Kump mit Florian Hinxlage wieder nach Hallenberg und wird dabei durch die Stadt Hallenberg unterstützt. Im Gepäck hat der Regisseur und Musicaldarsteller drei international bekannte Musical-Stars und zwei Musiker, die den Abend abrunden und zu einem einmaligen Konzertabend werden lassen.

Lesen Sie auch: Bundesverdienstkreuz für Hallenberger Georg Glade

Ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten ist die Musik und die andächtige Gemeinschaft zu Weihnachten ein wichtiges und besonderes Anliegen der Künstler: „Wir alle machen gerade eine wahnsinnig schwierige Zeit durch, doch besondere Abende wie diese sind in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig!“, so Hinxlage zur Motivation der Künstler in der Pandemiezeit. „Ohne das Publikum sind wir nichts und ohne Kultur ist das Leben nur noch halb so viel wert, daher appelliere ich an jeden, uns und den Förderverein zu unterstützen und sich im Vorverkauf eine Karte für Flo & Friends – das etwas andere Weihnachtskonzert zu kaufen.“

Lesen Sie auch: Stromversorgung in Briloner Schule vor dem Kollaps

Los geht es am Samstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr (Einlass eine Stunde vorher). Die derzeitigen Bestimmungen geben die 2G-Regel vor, sodass mit heutigem Stand jeder Besucher einen Nachweis zum Status geimpft oder genesen vorlegen muss. Über aktuelle Entwicklungen informiert der Veranstalter in den Sozialen Medien und über die WP.

Broadway kommt nach Hallenberg

Der Broadway kommt nach Hallenberg: Florian Hinxlage, der selbst als Hauptdarsteller in bekannten Musicals zu sehen war und ist, hat drei fantastische Stimmen im Gepäck:Neben der stimmgewaltigen Rockröhre Brigitte Oelke, die bekannt geworden ist als die iller Queen aus dem Musical „We will rock you“ und bereits 2019 bei der Hallenberger Musical-Night zu erleben war, wird Darrin Lamont Byrd zu Gast sein. Darrin war viele Jahre am Broadway in New York zu erleben, bis er 2002 als „Mufasa“ in Disneys „König der Löwen“ nach Deutschland kam. Mit der Crew von „Riverdance“ ging er auf Welttournee, in Musicals wie „Hair“, „Ragtime“, „Dreamgirls“ oder „Sherlock Holmes“ erobert er mit seiner sensationellen Soulstimme das Publikum.

Rockröhre Brigitte Oelke kommt nach Hallenberg. Foto: Veranstalter

Als Dritte im Bunde steht die reizende Nachwuchs-Sängerin Pauline Sell auf der Musical-Bühne. Kraftvoll und besinnlich zugleich präsentiert sie ihre vielfältige Stimme an diesem Abend und ist als Vocal-Coach der Freilichtbühne auch in Hallenberg ein bekanntes Gesicht.

Vorverkauf bei der Touristik Hallenberg Karten für „Flo & Friends – Das etwas andere Weihnachtskonzert“ gibt es bei der Touristik Hallenberg in der Petrusstraße 2, direkt im Rathaus Hallenberg, wahlweise via Tickethotline unter 02984/303777 oder per Mail an ticketverkauf@stadthallenberg.de. Bei freier Platzwahl sind die Tickets für 25 Euro erhältlich. Einlass ist um 18.30 Uhr. Dauer: ca. 3 Stunden inklusive Pause.

Erstmals in Hallenberg gastiert der Pianist und musikalische Leiter Andreas Pabst und wie bereits in den vergangenen Jahren erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer Johannes Weik an der Gitarre, einer der besten Gitarristen Deutschlands.

Drastische Situation für die Kultur

Man darf sich auf eine bunte Mischung aus den klassischen Musical-Melodien, frischen und neuen Songs, aber eben auch aus den Weihnachts-Evergreens freuen. „Es wird auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein und wir versuchen, dem Publikum ein wahrlich unvergessliches Erlebnis zu bieten. Viel wichtiger ist es aber, dass die Kultur und LiveMusik weiter lebt! Natürlich ist die derzeitige Situation für alle Menschen eine Herausforderung, aber wenn keiner mehr Karten kauft und zu den Konzerten kommt, wird es bald einfach keine Konzerte mehr geben!“, so Hinxlage zu der drastischen Situation rund um Kunst und Kultur. „Wir tun alles dafür, dass niemandem Angst und Bange sein muss, alle Hygienevorschriften sind erfüllt, das Konzept stimmt, alle gängigen Corona-Maßnahmen werden eingehalten und wir werden bis zur letzten Sekunde alles dafür tun, dass dieses Konzert stattfinden kann!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon