Flucht und Gehirntumor: Unfassbare Geschichte von Igor Rauh

Bigge/Giershagen/Köln. Er flüchtet 2016 aus Moldawien und findet bei Marsberg eine neue Heimat. Ein Hirntumor verändert erneut sein Leben. Doch Igor Rauh gibt nicht auf.

Das war eine ganz besondere Einladung nach Köln: Igor Rauh hat für seine hervorragende Prüfungsleistung den Heinrich Sommer Preis 2023 der Josefs-Gesellschaft erhalten. Der 32-Jährige hat am Berufsbildungswerk Bigge (BBW) des Josesheims seine Ausbildung zum Tischlergesellen absolviert und mit Bestnoten abgeschnitten.

„Solche Jungs wie Igor Rauh, von denen könnten wir mehr gebrauchen!“, lobte Ausbilder Thomas Köhler, Berufsbildungswerk Bigge, seinen Azubi in der Kölner Zentrale der Josefs-Gesellschaft. Und er betonte gleich zu Beginn seiner Laudatio: „Zielstrebig, ruhig weg und hoch motiviert – das sind einige seiner Eigenschaften, die mir vom ersten Tag seiner Ausbildung an richtig sympathisch waren!“

Dabei hatte es der verheiratete Vater zweier Kinder, der im Jahr 2016 aus Moldawien nach Deutschland flüchtete, alles andere als leicht. Mit seiner Familie fand er in Marsberg-Giershagen eine neue Heimat. Er lebte sich dank fleißiger Teilnahme an Deutschkursen schnell ein und fand eine Anstellung als Produktionshelfer. Dann aber, nur ein gutes Jahr nach der Flucht, erhielt er die Diagnose Gehirntumor. Im Anschluss an die Therapien begann er 2021 eine verkürzte Ausbildung im BBW der Josefsheim gGmbH zum Tischlergesellen und schloss diese in diesem Sommer mit dem 3. Platz unter allen IHK-Prüflingen ab.

Lob und Anerkennung erhielt Igor Rauh auch für sein Gesellenstück. Im Zeichenunterricht „Stützunterricht Technische Kommunikation“ erarbeitete er einen Schreibtisch, den er zielstrebig und sauber ausführte. „Der Prüfungsausschuss war bei der Modellabgabe, sowie bei der Vorentwurfszeichnung beeindruckt und teilte es mir auch stolz mit. Hinzu kamen seine hervorragenden Noten in der schriftlichen Prüfung. Igor, wir alle sind sehr stolz auf Deine Leistungen!“, betonte Ausbilder Thomas Köhler. Er wünschte ihm alles Gute für das weitere Berufsleben, wo er hoffentlich auch dem Tischlern treu bleibe: „Verfolge Deine Ziele, zum Beispiel den Meister zu machen“, motivierte ihn sein Mentor. Denn: „Leute wie Dich brauchen wir in den Betrieben. Und denk daran: Handwerk hat den Goldenen Boden!“

Hintergrund

Das Berufsbildungswerk Bigge (BBW Bigge) ist ebenso wie das Heinrich-Sommer- Berufskolleg ein Unternehmensbereich der Josefsheim gGmbH und auf dem Campus in Olsberg-Bigge zu Hause. Hier gibt es, vorrangig finanziert durch die Agentur für Arbeit, mehr als 30 Ausbildungsmöglichkeiten für junge Menschen mit Behinderung. Die jungen Menschen leben im Internat auf dem Campus des BBW Bigge oder separat im Stadtgebiet Olsberg in Wohngruppen. Jede:r Teilnehmer:in wird individuell auf dem Weg in die Arbeitswelt vorbereitet, gefördert und begleitet. In Kooperation mit Arbeitgebern werden die jungen Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet. Isabell Giese ist im BBW-Team erste Ansprechpartnerin für Information, Beratung und Aufnahme: Telefon 02962 800-23025, i.giese@josefsheim.de. Mehr Infos: www.bbw-bigge.de

