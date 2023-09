Flughafen Paderborn baut Angebot für Türkeiurlaub massiv aus

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Die Türkei ist das beliebteste Reiseziel, das vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus angesteuert wird. Es gibt bald täglich Starts ans Mittelmeer.

Schrittweise füllt sich das Flugprogramm für den Sommer 2024 am Flughafen Paderborn/Lippstadt, der wegen seiner räumlichen Nähe gerne von Menschen aus dem Hochsauerlandkreis angenommen wird. Pegasus Airlines, eine türkische Fluggesellschaft, wird vom 31. März bis zum 26. Oktober 2024 täglich nach Antalya fliegen.

Lesen Sie auch: Verbot von Bleimunition für Schützen: Jetzt antwortet die EU

Die Flüge sind bereits in den Reisebüros und online buchbar.

Strände und große Hotelkapazitäten

In der Beliebtheitsskala der Destinationen, die vom Heimathafen angeflogen werden, hat sich das Tor zur Mittelmeerküste im Süden der Türkei in den vergangenen Jahren an die Spitze gesetzt. Antalya verfügt über Strände und große Hotelkapazitäten, was einen Urlaub für viele Menschen sehr attraktiv macht.

Lesen Sie auch: Skigebiete Winterberg: Wissenschaftler malen Horrorszenario

„Wir freuen uns sehr, dass Pegasus die Flüge für den Sommer 2024 bereits freigeschaltet hat. Damit haben die Urlauberinnen und Urlauber in unseren Regionen Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen schon jetzt die Möglichkeit, sich ihren Wunschtermin für die schönsten Tage im Jahr zu sichern“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon