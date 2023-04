Flughafen Paderborn bietet dieses Luxusprogramm für jeden

Paderborn/HSK. Der Start in den Urlaub ist oft stressig. Im Flughafen Paderborn kann man sich vor dem Start deshalb auf luxuriöse Weise verwöhnen lassen:

Warum nicht einmal als gewöhnlicher Tourist aus dem HSK in den Urlaub starten? Der Flughafen Paderborn/Lippstadt macht es möglich. Denn die sogenannte Scavi & Ray Business Lounge steht allen Reisenden zur Verfügung, die entspannt in den Urlaub starten möchten. Ab sofort ist auch eine Buchung im Internet möglich. Der Airport verspricht dabei „einen komfortablen und eleganten Rückzugsort.“

Nicht nur Vielflieger können das Angebot nutzen. Foto: Airport Paderborn-Lippstadt

So viel kostet der Eintritt

Neben dem Abflugsteig 5 soll das moderne Design mit handgefertigten Elementen ein italienisches Lebensgefühl mit Genuss, Eleganz und Dolce Vita vermitteln. Der Flughafen möchte somit seinen Kunden einen „perfekte Ort zum Ausruhen und Entspannen“ bieten. Einen Zugang kann man online unter www.airport-pad.com/de/fluege-reisen/rund-um-den-flug/business-lounge buchen.

Der Eintritt beinhaltet kostenfreies W-Lan, Softdrinks und Kaffee, einen Prosecco und eine kleine Zwischenmahlzeit. Dabei bietet die Lounge eine super Aussicht, spezielle Getränke (gegen Aufpreis) sowie ein „exklusives und internationales Flair“. Ein Ticket kostet 19,99 Euro, Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren zahlen neun Euro.

Die Bezahlung ist mit Master-Card und Visa-Card möglich. Im Anschluss an die Buchung erhalten die Kundinnen und Kunden einen QR-Code per E-Mail. Mit diesem QR-Code bekommen Sie am Eingang zur Lounge den gewünschten Zutritt.

