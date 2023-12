Reisen Flughafen Paderborn bietet Flüge nach Barcelona an

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Der Flughafen Paderborn bietet immer mehr Flugverbindungen in Urlaubsregionen an. Nun ist ein weiteres spanisches Ziel dazugekommen

Die Fluggesellschaft Ryanair nimmt ab März 2024 ein viertes Ziel von Paderborn/Lippstadt in ihr Programm auf. Ab Sonntag, 31. März, geht es vom sogenannten Heimathafen, der oft auch von Urlaubern aus dem HSK genutzt wird, zweimal wöchentlich nach Girona, in unmittelbarer Nähe der Metropole Barcelona. Die Flüge starten freitags und sonntags, sie sind ab sofort buchbar.

Mit Alicante, Málaga und Palma war Ryanair im Frühjahr 2023 in Paderborn/Lippstadt gestartet. Die Maschinen seien von Beginn an sehr gut ausgelastet gewesen, sodass die bekannte Fluggesellschaft auch im Winter 2023/2024 nach Alicante fliegt und frühzeitig die bestehenden Flugziele für das Sommer-Halbjahr 2023/2024 freischaltete, teilt der Flughafen in einer Pressemeldung mit. Jetzt kommt mit Barcelona-Girona ein weiteres Urlaubsziel hinzu.

Monumente der Römer

Die katalanische Stadt Girona mit ihren rund 100.000 Einwohnern ist für ihre aus dem Mittelalter stammenden Bauwerke, die von einer Mauer umgebene Altstadt und die Überreste einer römischen Festung bekannt. Neben Monumenten der Römer, Karolinger, Mauren sowie Gebäuden der Gotik, des Barock und des Modernisme überzeugt Girona auch durch seine Nähe zum Mittelmeer und die geringe Entfernung nach Barcelona.

„Wir freuen uns sehr über die Ausweitung des Angebots von Ryanair an unserem Flughafen. Die Erweiterung des Flugprogramms werten wir als klares Bekenntnis der Fluggesellschaft zu unserem Flughafen. Barcelona-Girona stellt ein sehr interessantes Ziel dar, das für Geschäfts- und Privatreisende gleichermaßen relevant ist. Ich bin sicher, dass diese Destination ebenso erfolgreich sein wird wie die bestehenden Ziele“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

