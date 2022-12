Flughafen Paderborn:Billigflieger steuert bald Mallorca an

Paderborn/HSK. Viele Menschen aus dem HSK fliegen vom Flughafen Paderborn in den Urlaub. Eine bekannte Airline fliegt demnächst Urlaubsorte in Spanien an:

Das Angebot für Urlaubswillige aus dem HSK wächst. Jetzt kündigte der Flughafen Paderborn/Lippstadt die Zusammenarbeit mit einer weiteren weltweit bekannten Airline an. Und die möchte Kunden teilweise mit Kampfpreisen in den Süden fliegen.

Bald ist auch ein Sonnenbad am Strand Cala Pi auf Mallorca von Paderborn aus erreichbar. Foto: dpa

Denn die Fluglinie Ryanair wird ab 2023 Urlaubsflüge anbieten. Ab Ende März 2023 wird die Fluggesellschaft sieben Abflüge pro Woche zu drei Zielen - Alicante, Malaga und Palma - anbieten. Bei diesem Engagement will Ryanair im ersten Schritt mehr als 60.000 Passagiere transportieren. Um diese Premiere zu feiern, hat Ryanair einen zeitlich begrenzten Sitzplatz-Verkauf mit Tarifen ab nur 29,99 Euro für Reisen vom 1. April 2023 bis Ende Oktober 2023 gestartet, die bis Mitternacht am 18. Dezember auf der Homepage des Unternehmens gebucht werden können.

Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser betont: „Wir freuen uns sehr, dass Ryanair in Zukunft am Flughafen Paderborn/Lippstadt präsent sein wird. Dieses Engagement ist für uns besonders wichtig, weil es mit neuen Zielen verbunden ist. Insbesondere die Flüge nach Alicante und Malaga werden von den Menschen in unserer Region gerade in der jüngeren Vergangenheit verstärkt nachgefragt. Gemeinsam mit Ryanair streben wir den größtmöglichen Erfolg der neuen Angebote an und werden unseren neuen Partner dabei bestmöglich unterstützen.“

