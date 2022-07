Flughafen Paderborn bringt Kreuzfahrtgäste ans Mittelmeer

Brilon/Paderborn. Wer per Kreuzfahrtschiff ins Mittelmeer reist, wird künftig ab Paderborn starten. Der Reiseveranstalter „Aida“ nutzt den Flughafen als Zubringer.

Zusätzliche Flugverbindungen ab Paderborn/Lippstadt: Der renommierte Kreuzfahrt-Anbieter AIDA verlegt einen Teil seiner Zubringer-Flüge vom Flughafen Köln/Bonn für mehrere Schiffsreisen an den Heimathafen. So wird AIDA die bereits gebuchten Kreuzfahrt-Gäste in der Zeit vom 30. Juli bis zum 20. August von Paderborn/Lippstadt aus nach Palma de Mallorca bringen, wo die Schiffe in See stechen werden.

Im Auftrag von AIDA führt die spanische Fluggesellschaft Albastar die Flüge von und nach Mallorca durch. Zunächst vier Wochen lang treffen die Flugzeuge immer samstags um 10.40 Uhr am Flughafen Paderborn/Lippstadt ein, um bereits um 11.30 Uhr in die Gegenrichtung nach Palma de Mallorca zu fliegen.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von AIDA. Gerade in der aktuellen Phase der Luftfahrt in Deutschland kann Paderborn/Lippstadt als Flughafen der kurzen Wege und mit einer reibungslosen Abfertigung der Reisenden punkten. Diesen spürbaren Vorzug wollen wir nun gerne auch den Kreuzfahrt-Gästen zukommen lassen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

