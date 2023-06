Zum Start der Sommerferien soll es am Flughafen Paderborn/Lippstadt voller werden als sonst. Der Airport empfiehlt Fluggästen deshalb frühzeitig anzureisen und sämtliche Papiere beim Check-In griffbereit zu haben.

Sommerferienbeginn Airport Paderborn: Was Sie zum Ferienstart beachten sollten

Büren. Zum Sommerferienstart erwartet der Flughafen Paderborn zehn Prozent mehr Fluggäste als im vergangenen Jahr. Was das für Urlauber bedeutet.

Zum anstehenden Beginn der Sommerferien erwartet der Flughafen Paderborn/ Lippstadt noch mehr Passagiere als im vergangenen Jahr.

Auch aufgrund der NATO-Übung „Air Defender“ werden viele Flüge nach Büren umgeleitet.

Was das für Fluggäste zum Ferienstart bedeutet, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wie immer zu Sommerferienbeginn erwartet der Flughafen Paderborn/ Lippstadt besonders viele Fluggäste. Im vergangenen Jahr waren es 111.839 Passagiere – zum diesjährigen Start der Ferien, am Donnerstag, 22. Juni, sollen es laut Angaben des Airports noch mal zehn Prozent mehr werden. Die Ziele mit dem größten Passagieraufkommen seien Antalya und Palma de Mallorca.

Auch die großangelegte militärische NATO-Übung „Air Defender“ die noch bis zum 23. Juni den gesamten deutschen Luftverkehr betrifft, hat Auswirkungen für den Flughafen Paderborn. Wie dieser mitteilte, habe der Reiseveranstalter TUI bereits mehrere Maschinen nach Büren umgeleitet. Insgesamt handele es sich um 32 Flugbewegungen, die mit dem Abflug einer Maschine von Paderborn/Lippstadt nach Palma de Mallorca am 22. Juni enden.

Erhöhtes Passagieraufkommen am Flughafen Paderborn/Lippstadt: Rücksichtnahme noch wichtiger als sonst

Doch was bedeutet all das für die Fluggäste? Bei dem erhöhten Passagieraufkommen sei es noch wichtiger als sonst, Rücksicht aufeinander zu nehmen, sagt Matthias Hack, Pressesprecher des Flughafens. Um Zeit und Nerven zu sparen, sei es beispielsweise empfehlenswert, frühzeitig anzureisen und sämtliche Papiere beim Check-In griffbereit zu haben.

Personell sei der Airport jedoch bestens vorbereitet. „Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass es in diesen Bereichen an unserem Flughafen keine Probleme gibt“, betont Hack. „Ohnehin erwarten wir bei der Abfertigung der Maschinen - wie schon in den Sommerferien des Vorjahres - keine Schwierigkeiten.“

