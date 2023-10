Flughafen Paderborn: Entscheidung zu Mallorcaflügen gefallen

Paderborn/HSK. Von Paderborn aus fliegen HSK-Touristen zu den Schiffen der AIDA auf Mallorca. Jetzt hat der Tourismuskonzern dazu eine Entscheidung getroffen.

Der Kreuzfahrt-Anbieter AIDA Cruises bleibt dem Flughafen Paderborn/Lippstadt treu. Die exklusiven Zubringerflüge für Schiffsreisende auf der AIDAcosma nach Palma de Mallorca gehen auch im Sommer 2024 weiter. Der erste Zubringerflug startet am 4. Mai 2024 und knüpft an die Premiere in diesem Jahr an, teilt der Flughafen mit, der auch von vielen Kreuzfahrttouristen aus dem Hochsauerlandkreis genutzt wird.

Die Aida Cosma beim Auslaufen aus dem Hamburger Flughafen. Das neueste Schiff der Kreuzfahrtflotte sticht regelmäßig von Mallorca aus in See. Foto: AIDA

Bis zum 26. Oktober 2024 hebt der AIDA-Zubringer immer samstags vom heimischen Airport ab. „AIDA hat sich zu einem wertvollen Partner an unserem Flughafen entwickelt. Wir haben gezeigt, dass wir als Airport der kurzen Wege mit hoher Servicequalität auch den Ansprüchen dieser Reisenden sehr gut entsprechen können. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, kommentiert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser die Fortsetzung des AIDA-Zubringers.

