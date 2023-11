Flughafen Paderborn: Es gibt fünf neue Reiseziele

Brilon/Paderborn Es geht in die Sonne, in die Wärme. Im Frühjahr 2024 bietet der Flughafen Paderborn fünf neue Urlaubsziele an: Darunter sind Sizilien, Maroko und

Dank des guten Erfolgs baut der Reiseveranstalter „Der Schmidt“ aus Wolfenbüttel sein Programm am Flughafen Paderborn/Lippstadt für das kommende Jahr aus. Im Frühjahr 2024 starten die attraktiven Reisen wiederum nach Sardinien in die Karibik Europas, auf das abwechslungsreiche Sizilien sowie auf die Liparischen Inseln, die als Geheimtipp unter den Sonnenzielen in Italien gelten. Neu im Programm hat „Der Schmidt“ mit Samos in Griechenland und Agadir in Marokko zwei weitere sonnenverwöhnte Ziele.

Die Ziele in Italien überzeugen durch die besondere Mischung von Baden, Entspannung, Kultur und Dolce Vita. Der Veranstalter legt sehr großen Wert auf individuelle Möglichkeiten sowie persönliche Betreuung der Urlauberinnen und Urlauber. Während der Reisezeit ist das Parken am Flughafen für alle Kundinnen und Kunden des Unternehmens kostenfrei. Die Flüge erfolgen mit komfortablen Maschinen vom Typ Boeing 737 oder aus der Airbus A 320 Familie.

Auf die Liparischen Inseln

Das Reiseprogramm beginnt mit Marokko (9. bis 16. April) und setzt sich fort mit Sizilien und den Liparischen Inseln (beide 13. bis 20. Mai). Dann folgt Samos in Griechenland (22. bis 29. Mai), ehe Sardinien (10. bis 17. Juni) den Abschluss des erweiterten Angebots bildet.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit und insbesondere auch über die neuen Ziele, die bei den Fluggästen in unserer Region sicher ebenfalls sehr gut ankommen werden. Interessenten sollten nicht zu lange zögern, um dabei sein zu können“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Interessierte

