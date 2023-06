Flughafen Paderborn: Flugplan nimmt Traumort ins Programm

Paderborn/HSK. Sonne, Strand und Palmen pur. Der Flughafen Paderborn weitet sein Angebot aus und bietet ein aktuelles Reiseziel jetzt auch im Winter an.

Auch im Winter können Passagiere aus dem HSK ab in die Sonne fliegen: Der Reiseveranstalter TUI fliegt das beliebte Ziel Ägypten auch im Winter 2023/2024 vom Flughafen Paderborn/Lippstadt aus an. Los geht’s am Montag, 6. November, mit dem ersten Flug dieser Serie nach Hurghada. Der letzte Flug im Winter-Flugplan ist für den 29. April 2024 vorgesehen. In zwei Etappen hat TUI die Flüge vom Heimathafen nach Hurghada im Winter-Halbjahr 2023/2024 eingeteilt.

Die erste Phase läuft vom 6. November 2023 bis zum 8. Januar 2024, die zweite Etappe reicht vom 12. Februar 2024 bis zum 29. April 2024. Die Verbindungen sind ab sofort freigestellt und somit sowohl in den Reisebüros als auch online buchbar.

„Aufgrund der sehr guten Buchungslage der aktuellen Flüge und verfügbarer Kapazitäten hat TUI frühzeitig eine wichtige Entscheidung für den Winter an unserem Flughafen gefällt. Wir freuen uns sehr über den weiteren Ausbau unserer Partnerschaft. Gleichzeitig streben wir für den Winter 2023/2024 noch weitere attraktive Ziele an“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

