Flughafen Paderborn: „Größtes Antalya-Angebot aller Zeiten“

Paderborn/HSK. Die Airline SunExpress stockt ihr Flugprogramm nach Antalya vom Flughafen Paderborn der auch von vielen Touristen aus dem HSK genutzt wird, auf:

Am Flughafen Paderborn/Lippstadt geht der Blick schon auf den Sommer 2024. Die Fluggesellschaft SunExpress, eine Tochtergesellschaft von Lufthansa und Turkish Airlines, stockt ihr Programm vom sogenannten Heimathafen für das nächste Jahr frühzeitig deutlich auf, teilt der Airport mit. Ab sofort sind die Flüge nach Antalya für den kommenden Sommer in den Reisebüros und online buchbar. Auch viele Reisende aus dem HSK nutzen den Regionalflughafen um in die Ferien zu starten.

Lesen Sie auch:Wuchtiges Hitzewochenende im Sauerland: Es wird 33 Grad heiß

Nach der Corona-bedingten Unterbrechung des Flugverkehrs nahm SunExpress zu den Osterferien 2022 den Flugverkehr in Paderborn/Lippstadt wieder auf. Auch aufgrund der guten Buchungslage in diesem Jahr richte sich die Fluggesellschaft frühzeitig für das kommende Jahr aus. Bereits im März 2024 wird SunExpress den gesamten Sommer über mit zwei Flügen täglich nach Antalya starten.

Lesen Sie auch: Bilder aller i-Dötzchen im Altkreis Brilon: 34 Klassenfotos

„Wir freuen uns sehr, dass SunExpress so stark auf Paderborn/Lippstadt setzt. Insgesamt hat die Fluggesellschaft ein Wachstum von rund 50.000 Sitzplätzen auf nun 160.000 Sitzplätze für den Sommer 2024 geplant, was das größte Antalya-Angebot aller Zeiten der SunExpress vom Heimathafen darstellt. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein für die positive Entwicklung unseres Airports erreicht“, zeigt sich Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser sehr zufrieden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon