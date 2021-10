Abflug Paderborn, Start in die Welt: 20.00 Passagiere sind in den Herbstferien vom Airport Paderborn-Lippstadt aus gestartet.

Reisen Flughafen Paderborn knackt in Herbstferien 20.000-er Marke

Brilon/Paderborn. Der Flughafen Paderborn-Lippstadt ist im Aufwind. In den Herbstferien verzeichnet der Airport 20.000 Fluggäste. Sonntag startet der Airport-Run.

Der Aufwind am Flughafen Paderborn/Lippstadt hält weiter an: In den Herbstferien verzeichnete der Heimathafen fast 20.000 Fluggäste (Abflüge und Ankünfte). Dabei nahm der touristische Bereich mit 17.200 Passagieren, die sich auf 58 Abflüge verteilt haben, erwartungsgemäß den größten Teil ein.

Auch der Linienverkehr entwickele sich weiter positiv, heißt es in einer Presse-Info des Airports. In den Herbstferien kamen demnach 2.640 Fluggäste, verteilt auf 30 Abflüge, hinzu. Somit erreichte der Flughafen Paderborn/Lippstadt allein in den vergangenen 14 Tagen eine Passagierzahl von rund 20.000.

Richtigen Weg eingeschlagen

Der eingeschlagenen Weg, neben einer weiteren Intensivierung der ohnehin vergleichsweise starken Allgemeinen Luftfahrt auch die Bereiche Tourismus und Linienverkehr zu revitalisieren, erweist sich für den Heimathafen als der richtige Kurs. „Wir haben in den vergangenen Monaten viele Schritte nach vorn gemacht. Die erfreulichen Fluggast-Zahlen in den Herbstferien geben uns weiteren Rückenwind. Auch wenn wir die Bedeutung unseres Flughafens nicht nur an Passagierzahlen festmachen, sind wir damit unserem Ziel näher gekommen, im Jahr 2021 mehr als 100.000 Fluggäste zu erreichen“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Abflug Paderborn Mit dem Slogan "Mein Heimathafen" wirbt der Airport. Foto: Thomas Winterberg

An diesem Wochenende steht der Airport einmal nicht aus fliegerischer Sicht im Mittelpunkt, sondern aus läuferischer Perspektive. Am Sonntag, 31. Oktober, erfolgt um 12.30 Uhr der Startschuss für den siebten Airport Run. Wohl einzigartig in Deutschland beginnt dieser Volkslauf auf der Start- und Landesbahn des Heimathafens. Für die Durchführung des Airport Runs gibt es wichtige Rahmenbedingungen, die die Läuferinnen und Läufer sowie die Anlieger beachten müssen. Nach dem Verlassen des Flughafen-Geländes verläuft die Strecke über Straßen und Radwege durch eine wunderschöne Landschaft unterhalb der Wewelsburg, die eine imposante Kulisse für den Volkslauf darstellt. Der Zieleinlauf erfolgt entlang des Terminals und endet im Bereich Airport-Forum / Quax Hangar.

Die Teilnehmerzahl ist auf 700 Läuferinnen und Läufer begrenzt; das Teilnehmerfeld steht. Zaungäste sind aber nach wie vor willkommen.

