Zum fünften Mal in Folge ist der Flughafen Paderborn-Lippstadt landesweit der größte Verlierer im Fluggastzahlen-Ranking der sechs großen NRW-Airports. 4888 Passagiere haben im August in Büren abgehoben, das ist im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Rückgang um 88,4 Prozent.

Landesweit ist das Fluggastaufkommen in diesem Jahresvergleich um 72,1 Prozent zurückgegangen, wie IT.NRW am Donnerstag mitteilte. Mit Abstand am besten durch die Corona-Krise gekommen ist der Flugplatz Dortmund. Dort starteten im August 86.835 Personen, das waren lediglich 31,3 Prozent weniger als im August des Vorjahres.

Im April nur zehn Passagiere

Lockdown-bedingt hatte es auf dem Flughafen Paderborn-Lippstadt im April einen 100-Prozent-Ausfall gegeben. Damals waren lediglich jeweils fünf Personen zu Inlands- und Auslandsflügen gestartet.

Im Mai lag PAD im Jahresvergleich um 99,9 Prozent hinter dem Vorjahresmonat, im Juni waren es 99,7 Prozent und im Juli 84 Prozent.

Spanien bei Zielen auf Platz 1

Wie IT.NRW mitteilt, war das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen landesweit mit 63.177 Einsteigern um 78,8 Prozent niedriger als im entsprechenden Vorjahresmonat. 524.446 der Passagiere flogen von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW ins Ausland (−71,0 Prozent).

Die drei Zielländer mit dem höchsten Passagieraufkommen im August bei Flügen ins Ausland waren Spanien (96.717 Passagiere), die Türkei (94.973) und Griechenland (85.040).

Wie entscheidet sich der HSK?

In das europäische Ausland flogen im August 68,3 Prozent – ins außereuropäische Ausland 96,2 Prozent weniger Personen als im entsprechenden Vorjahresmonat.

Wie berichtet, befasst sich am Freitag, 9. Oktober, der Kreistag mit dem Verbleib des Hochsauerlandkreises in der Flughafen GmbH. Die ist in Folge des Corona-Krise in die Insolvenz geraten. Die öffentliche Kreistagssitzung beginnt am Freitag um 15 Uhr in der Konzerthalle Olsberg.