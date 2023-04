Flughafen Paderborn-Lippstadt jubelt über ein Topergebnis

Paderborn/HSK. Der Flughafen Paderborn ist bei Passagieren aus dem Hochsauerlandkreis beliebt. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen zu den Osterferien

Mit der Erwartung auf einen ordentlichen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr war der Flughafen Paderborn/Lippstadt, der auch von vielen Passagieren aus dem HSK genutzt wird, in die Osterferien 2023 gestartet. Am vergangenen Sonntagabend stand dann eine, laut Pressemeldung, „außerordentliche Zahl“: Exakt 31.430 Passagiere nutzten den sogenannten Heimathafen in den ersten Schulferien des laufenden Jahres und bescherten dem Airport damit ein Plus von 58 Prozent gegenüber 2022.

Lesen Sie auch: Festnahme: Täter soll Bankautomaten im HSK geknackt haben

Genau 19.921 Passagiere nutzten in den Osterferien des Vorjahres den Flughafen Paderborn/Lippstadt. In 2023 legte der Heimathafen um mehr als 11.500 Passagiere zu und übertraf damit die eigenen Erwartungen deutlich. Insgesamt gab es 95 Starts und Landungen bei den Touristik-Flügen in den Osterferien. Hinzukamen jeweils 32 Starts und Landungen im Linien-Bereich (Paderborn/Lippstadt-München). Die Allgemeine Luftfahrt komplettierte das Verkehrsgeschehen im genannten Zeitraum mit 576 Starts und Landungen.

Lesen Sie auch: Sauerländer Wut-Wirt zu Grünen-Hausverbot: Bin kein Brauner!

„Die jüngste Entwicklung zeigt, welches Potenzial in unserem Flughafen steckt. Die deutlichen Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr gehen auf weitere Destinationen und zusätzliche Kapazitäten zurück, die die Fluggesellschaften und Reiseveranstalter aufgelegt haben. Dank des großen Engagements aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat es trotz der hohen Auslastung stets normale Wartezeiten und einen reibungslosen Flugbetrieb gegeben“, zieht Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser eine sehr positive Bilanz der Osterferien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon