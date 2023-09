Flughafen Paderborn/Lippstadt: Prognose für die Herbstferien

Paderborn/HSK. Die Herbstferien stehen vor der Tür und viele Urlauber aus dem HSK werden wohl den Flughafen Paderborn nutzen, um in den Urlaub zu reisen.

Nach den „sehr starken Sommerferien“ erwartet der Airport Paderborn/Lippstadt auch für die beiden Herbstferien-Wochen im Hochsauerlandkreis einen spürbaren Zuwachs. Im Vergleich zu den Passagierzahlen des Vorjahres, prognostiziert der sogenannte Heimathafen in den NRW-Herbstferien eine Verbesserung um rund zehn Prozent, teilt der Flughafen mit.

Während der Ferienzeit wird es im Terminal des Flughafens deutlich voller werden.. Foto: Benedikt Schülter

In diesen beiden Wochen des Jahres 2022 (1. bis 16. Oktober) nutzten 44.244 Passagiere den Flughafen Paderborn/Lippstadt für einen Start oder eine Landung. Für die vergleichbare Periode in 2023 (30. September bis 15. Oktober) geht der Airport von mehr als 48.000 Fluggästen aus.

„Die Reisebüros am Heimathafen und die Urlaubsportale im Internet verzeichnen weiterhin einen starken Zulauf, was sich im Buchungsverhalten der Menschen in unserer Region niederschlägt. Vor diesem Hintergrund erwarten wir einen dynamischen Herbst und haben die personellen Kapazitäten darauf ausgerichtet. Fliegen von Paderborn/Lippstadt bedeutet entspanntes Reisen und Urlaub von Anfang an“, verspricht Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

