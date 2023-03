Ein Flugzeug der Airline Ryanair: Die Fluggesellschaft fliegt seit Ende März Passagiere in den Süden.

Urlaub Flughafen Paderborn/Lippstadt: Ryanair fliegt jetzt in Süden

Paderborn/Hochsauerland. Ryanair fliegt ab sofort vom Flughafen Paderborn aus in Urlaubsorte. 60.000 Fluggäste sollen 2023 transportiert werden. Das sind die Flugziele.

Das Angebot für Urlaubswillige aus dem Hochsauerlandkreis wächst weiter. Die Fluggesellschaft Ryanair hat am 28. März ihren ersten Start am Flughafen Paderborn/Lippstadtgefeiert. Ab sofort führt die Fluggesellschaft sieben Abflüge pro Woche zu drei mediterranen Zielen durch. Bei diesem Engagement will die Billigfluglinie Ryanair im Laufe des Jahres 2023 mehr als 60.000 Passagiere transportieren.

Flughafen Paderborn/Lippstadt: Spanien oben auf der Wunschliste

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt baut sein Angebot weiter aus. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Das Engagement von Ryanair in Paderborn geht auf eine Umfrage zurück, die der Flughafen im Jahr 2022 realisiert hat. Dabei kristallisierten sich Alicante und Malaga mit großem Vorsprung als die begehrtesten Destinationen heraus, die sich die Menschen am Airport wünschen. Als Flugziel hinzu kommt Palma. In den Verhandlungen mit mehreren Anbietern hatte Ryanair die Nase vorn.

Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser betont: „Mit großer Freude begrüßen wir Ryanair als neuen Partner am Flughafen Paderborn/Lippstadt. Diese Zusammenarbeit ist für uns auch deshalb wichtig wichtig, weil sie mit neuen Zielen verbunden ist. Gemeinsam mit Ryanair streben wir den größtmöglichen Erfolg der neuen Angebote an und werden unseren neuen Partner weiterhin bestmöglich unterstützen.“

