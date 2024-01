Reisen Flughafen Paderborn: Lufthansa bietet weiteren Flug an

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Der Flughafen Paderborn erweitert sein Reiseangebot und baut gemeinsam mit der Lufthansa eine Fluglinie weiter aus. Es geht um Fernreisen

Die Lufthansa nimmt ab dem 2. April eine dritte tägliche Flugfrequenz von Paderborn/Lippstadt nach München in Betrieb. Die Entscheidung basiere auf der guten Auslastung der bisherigen Verbindungen und ist ab sofort buchbar, teilt der Pressesprecher des Flughafens, Matthias Hack, mit. Auch viele Passagiere aus dem HSK nutzen diese Linie. Mit nunmehr drei täglichen Flügen zwischen den Flughäfen Paderborn/Lippstadt und München verstärkt die Fluggesellschaft ihre Präsenz auf dieser viel genutzten Strecke.

Mehr zum Thema

Die zusätzliche Frequenz bietet Geschäftsreisenden und Privatpassagieren noch flexiblere Reisemöglichkeiten. Neben den bestehenden Verbindungen am Vormittag (Abflug: 6.05 Uhr) und am Nachmittag (16.40 Uhr) steht nun auch eine Option am späten Vormittag zur Verfügung (Abflug: 9.25 Uhr). Diese Erweiterung stärkt die Attraktivität der München-Linie und macht sie zu einem noch begehrteren Reiseziel.

Verbesserte Flugoptionen

Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser äußerte sich erfreut über die Ausweitung der Partnerschaft mit der Lufthansa: „Die Verbindung nach München ist von zentraler Bedeutung für unseren Flughafen, insbesondere für die starke mittelständische Wirtschaft in der Region. Die Intensivierung dieser Route macht München nicht nur als Endziel, sondern auch als attraktiven Umsteigepunkt für entfernte Ziele in Europa, Amerika und Asien noch interessanter.“ Reisende könnten somit von den verbesserten Flugoptionen profitieren und ihre Reisepläne flexibler gestalten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon