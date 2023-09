Flughafen Paderborn: Nach Existenzkrise geht’s steil hinauf

Hochsauerlandkreis/Paderborn. Der Flughafen Paderborn war pleite und von der Existenz bedroht. Aus der Krise kommt er besser als große Airports wie Köln/Bonn und Düsseldorf.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt hat im Juli 2023 mehr Passagiere abgefertigt als im Haupturlaubsmonat Juli 2019 – also vor der Corona-Krise. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes (IT NRW) hervor. Damit ist der Airport – gemessen an den Passagierzahlen – , der wegen der räumlichen Nähe zum HSK von vielen Menschen im Hochsauerlandkreis als Flughafen genutzt wird, besser aus der Krise gekommen als die großen NRW-Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf.

Plus von 15 Prozent in Paderborn und Minus von 20 Prozent in Düsseldorf

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt: Mehr als 53.000 Fluggäste im Juli 2023. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Laut Statistischem Landesamt zählte der Flughafen Paderborn/Lippstadt im Juli 2019 insgesamt 46.011 Fluggäste. Im Juli des Jahres 2023 waren es 53.011 – ein Plus von 15,2 Prozent. Der Flughafen Köln/Bonn verzeichnet in diesem Zeitabschnitt ein Minus von 16,3 Prozent (702.501 im Juli 2019 auf 588.219 im Juli 2023). Der Flughafen Düsseldorf verlor sogar mehr als 20 Prozent seiner Fluggäste (1.379.014 im Juli 2019 auf 1.100.058 im Juli 2023). Gezählt wurden die Flughafengäste, die am jeweiligen Airport in Maschinen eingestiegen sind.

Insgesamt war die Zahl der Flugpassagiere in NRW – an allen Flughäfen des Bundeslandes – im Juli 2023 noch fast 14 Prozent unter Vor-Corona-Niveau.

In der Coronakrise in Insolvenz geschlittert

Während der Corona-Krise waren die Flugbewegungen und damit auch die Passagierzahlen an allen Flughäfen eingebrochen. Im Juli 2020 wurden in Paderborn/Lippstadt noch etwas mehr als 5500 Fluggäste gezählt in den ersten sechs Monaten des Folgejahres waren es rund 13.600. Die Folgen der Corona-Krise brachte den Airport in eine existenzielle bedrohliche Situation. Im Jahr 2020 musste der Flughafen Paderborn den Gang in die Insolvenz antreten. Nach einer Neuausrichtung kam der Airport gut aus der Krise. Im Jahr 2022 erzielte er einen Jahresüberschuss in Höhe von 462.500 Euro.

