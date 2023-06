Flughafen Paderborn profitiert von NATO-Übung „Air Defender“

Brilon/Paderborn. Mehr Flüge ab Paderborn: Wegen der NATO-Großübung Air Defender werden viele Flüge nach PAD umgeleitet. Allein TUI lenkt 32 Flugbewegungen um.

Die NATO-Übung Air Defender, die noch bis zum 23. Juni den gesamten deutschen Luftverkehr beeinträchtigt, hat positive Auswirkungen für den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Mit Blick auf wahrscheinliche Verspätungen hat der Reiseveranstalter TUI bereits mehrere Maschinen zum Heimathafen umgeleitet.

32 Flugbewegungen zusätzlich

Die groß-angelegte militärische Übung, die zwei Wochen lang tagsüber läuft, wird umfangreiche Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr in Deutschland haben. „Die Luftfahrtbranche geht aktuell nicht von Flugausfällen aus, allerdings sind Verspätungen durchaus möglich. Vor diesem Hintergrund hat unser langjähriger Partner TUI nach zusätzlichen Kapazitäten bei uns angefragt, die wir gerne bereitstellen“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Abflug Paderborn: Mit dem Slogan „Mein Heimathafen" wirbt der Airport. Foto: Thomas Winterberg

Keine zeitlichen Beschränkungen

Vorteilhaft wirkt sich für den Heimathafen einmal mehr die Betriebsgenehmigung aus, die keine zeitlichen Beschränkungen vorsieht. Insgesamt handelt es sich um 32 Flugbewegungen, die mit dem Abflug einer Maschine von Paderborn/Lippstadt nach Palma de Mallorca am 22. Juni enden. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir darüber hinaus Anfragen für weitere Flugzeuge anderer Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften erhalten. Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir gerne dafür sorgen, dass die Fluggäste durch die Bereitstellung von Lande- und Abflugkapazitäten möglichst schnell an ihr Ziel gelangen“, betont Hüser.

Führungen für Schulklassen

Um jungen Leuten das Erlebnis Flughafen näherzubringen, startet der Airport eine besondere Aktion. Ab sofort können alle Schulklassen in den Kreisen Paderborn, Höxter, Hochsauerlandkreis und Soest eine kostenfreie Führung am heimischen Airport nach Verfügbarkeit buchen. „Wir fühlen uns den Menschen in unserer Region besonders verpflichtet. Deshalb heißen wir alle Interessenten und Gruppen an unserem Flughafen herzlich willkommen. Viele Kinder und Jugendliche zeigen großes Interesse am Flughafen, die Schulen verfügen aber bisweilen nur über geringe Budgets für Klassenfahrten. Mit unserem kostenfreien Führungsangebot wollen wir einen Besuch des Heimathafens erleichtern“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Das Angebot gilt für alle Schulen in den genannten Kreisen und schließt die sogenannten Schulanfänger-Kinder (also das letzte Kindergarten-Jahr) mit ein. Die Buchung der kostenfreien Führungen ist unter folgendem Link im Internet möglich: ausflug@pad-airportservices.com<https://www.airport-pad.com/de/airlebnis-flughafen/airlebnisse/fuehrungen.

