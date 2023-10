Flughafen Paderborn: Ryanair setzt auf Mallorca und Alicante

Paderborn/HSK. Seit einem Jahr können Touristen aus dem HSK mit Ryanair von Paderborn aus nach Spanien fliegen. Nun gibt die Airline ihren Plan für 2024 bekannt

Die Fluggesellschaft Ryanair ist mit ihrem Ergebnis am Flughafen Paderborn/Lippstadt, der auch von vielen Touristen aus dem HSK genutzt wird, zufrieden. Aufgrund des großen Zuspruchs schaltete der neue Partner des Heimathafens bereits jetzt seine drei erfolgreichen Ziele Alicante, Málaga und Palma de Mallorca für den Sommer 2024 frei. Die Flüge, die Ende März starten, sind ab sofort buchbar.

Ein Passagierflugzeug der Ryanair. Das Unternehmen bietet seit Anfang 2023 auch Flüge von Paderborn aus an. Foto: dpa

Lesen Sie auch:Kein Führerschein: Sechs Monate Knast für Mann aus Brilon

Das Sommer-Programm 2024 von Ryanair startet mit einem Flug nach Málaga am Sonntag, 31. März. In den folgenden Tagen schließen sich Palma de Mallorca (ab Dienstag, 2. April) und Alicante (ab Mittwoch, 3. April) an. Zweimal pro Woche fliegt Ryanair die drei Ziele an, bei Palma de Mallorca erhöht sich die Frequenz ab Mai 2024 auf drei Flüge pro Woche.

Lesen Sie auch:Starkregen im HSK: So schützen Sie ihr eigenes Haus

„Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis von Ryanair zum Flughafen Paderborn/Lippstadt. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr dazu beigetragen, dass die neuen Destinationen sehr schnell erfolgreich geworden sind. Der große Zuspruch aus der Bevölkerung bestätigt uns darin, auf die richtigen Ziele gesetzt zu haben“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon