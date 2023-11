Flughafen Paderborn setzt jetzt auch auf Elektromobilität

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt wird von vielen Flugpassagieren aus dem Sauerland genutzt. Jetzt plant der Airport weiter für die Zukunft

Kontinuierlich optimiert der Flughafen Paderborn/Lippstadt seine Infrastruktur auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Aktuell entstehen am sogenannten Heimathafen, der auch von vielen Passagieren aus dem HSK genutzt wird und am MC AiREA Airporthotel weitere Ladestationen für die Elektromobilität. Bereits im ersten Quartal des Jahres 2024 werden alle Flugreisenden am heimischen Airport zusätzliche Möglichkeiten für das Laden ihrer Fahrzeuge vorfinden, teilt der Flughafen mit.

Vor dem Terminal am Flughafen entsteht derzeit ein Netzanschluss mit Trafostation, der bis zum Jahresende 2023 fertiggestellt sein soll. Je nach Witterungsbedingungen erfolgt im ersten Quartal 2024 der Aufbau von vier Schnellladepunkten, die über eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt verfügen. Mit der Inbetriebnahme und der Gestaltung der dazugehörigen Parkflächen wird die Installation abgeschlossen. Je nach Fahrzeug können E-Fahrzeuge dann in wenigen Minuten eine Reichweite von mehr als hundert Kilometern nachladen. Betreiber der Schnellladestationen ist die Firma eliso, die sich seit dem Jahr 2016 zu einem Spezialisten für Ladeinfrastruktur entwickelt ist.

Überdachte Ladesäulen

In Kooperation mit EnBW errichtet das MC AiREA Airporthotel im Laufe des Jahres 2024 einen Schnellladepark mit acht High Power-Ladepunkten, die ebenfalls eine Ladeleistung von bis zu 300 kW aufweisen. Die Ladesäulen werden überdacht sowie beleuchtet sein und die Elektrofahrzeuge mit 100 Prozent Ökostrom aus Wasserkraft auftanken. Auf dem Dach des Schnellladeparks entsteht zudem eine Photovoltaik-Anlage, die die Klimabilanz weiter verbessert.

„Mit der Bereitstellung zusätzlicher Schnellladestationen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Mobilitätswende. Passagiere, Besucher sowie Bürgerinnen und Bürger können ihre Elektrofahrzeuge bei uns zukünftig noch schneller und zuverlässiger laden. Wir werden die Auslastung genau verfolgen und die Anzahl der Schnellladestationen bei Bedarf erweitern“, erläutet Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.



