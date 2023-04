Flughafen Paderborn springt ein: Mehr Flüge von Tui und Co.

Paderborn/HSK. Trotz Verdistreik an Airports: Der Flughafen Paderborn, der von vielen Touristen aus dem HSK genutzt wird, bietet jetzt sogar mehr Flüge an:

Viele Touristen aus dem Sauerland nutzen den Flughafen Paderborn/Lippstadt, um in den Urlaub zu starten. Kurzfristig muss der sogenannte Heimathafen seine Kapazitäten heute (20. April) und morgen nach oben fahren und erneut als Ausweichstandort im Zusammenhang mit den Verdi-Streiks fungieren.

Insgesamt erwartet der Heimathafen an den beiden Tagen 31 zusätzliche Flüge im touristischen Bereich. „Gerne stellen wir unsere Kapazitäten den Fluggesellschaften, mit denen wir ohnehin zumeist seit Jahren eng zusammenarbeiten, zur Verfügung“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser. Am heutigen Donnerstag sind 15 zusätzliche Flüge eingeplant. Die Fluggesellschaften Air Cairo, Eurowings, Ryanair, Tuifly und Wizzair bringen mit diesen Flugzeugen zunächst Urlauberinnen und Urlauber aus südlichen Ländern nach Deutschland zurück.

Anschließend heben die Maschinen mit anderen Passagieren zu Destinationen auf den Balearen, den Kanaren, dem spanischen Festland, Portugal, Italien, Griechenland, Albanien und Nordmazedonien ab. Am morgigen Freitag schließen sich weitere 16 zusätzliche Flüge an. Hier fliegen die Fluggesellschaften Eurowings, Freebird, Pegasus, Tuifly und Wizzair nach der Ankunft in Paderborn/Lippstadt zahlreiche Ziele in Spanien (Mallorca und Kanaren), Bulgarien, Portugal, Ägypten, Polen, Türkei und Bosnien an.

„Bereits bei den vergangenen Einsätzen in diesem Jahr haben wir bewiesen, dass wir auch innerhalb kurzer Zeit große zusätzliche Kapazitäten qualifiziert bewerkstelligen können. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem großen Engagement dazu beitragen, dass die Urlauberinnen und Urlauber an dem gebuchten Termin in Deutschland landen können“, verdeutlicht Hüser.

