Flughafen Paderborn stockt Flüge zu Traumziel kräftig auf

Paderborn/HSK. Der Flughafen Paderborn wird bei Touristen aus dem Hochsauerlandkreis immer beliebter. Jetzt wird ein sonniges Urlaubsziel öfter angeflogen

Aufgrund der „guten Resonanz „im aktuellen Jahr stockt die Fluggesellschaft Air Cairo ihr Programm für den Sommer-Flugplan 2024 am Flughafen Paderborn/Lippstadt auf, teilt der Flughafen mit, der von vielen Touristen aus dem Hochsauerlandkreis genutzt wird. Die Flüge nach Hurghada starten bereits am 18. März und erreichen ab Ende Juni bis Ende Oktober eine Frequenz von drei Abflügen pro Woche. Die Flüge sind ab sofort in den Reisebüros und im Internet buchbar.

„Der Flugplan für die wärmere Jahreszeit im kommenden Jahr füllt sich mehr und mehr. Wir freuen uns sehr über das klare Bekenntnis von Air Cairo zu unserem Flughafen. Damit ist der beliebte ägyptische Badeort Hurghada am Roten Meer vom Heimathafen im Sommer 2024 noch häufiger für die Menschen in unserer Heimat erreichbar“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

