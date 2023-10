Flughafen Paderborn: Vom Sauerland aus schnell nach New York

Paderborn/Hochsaurlandkreis. Viele Geschäftsleute aus dem HSK nutzen den Flughafen Paderborn um nach München zu gelangen. Auch für Touristen ist die Verbindung interessant

Die Bedeutung der Lufthansa-Linienverbindung Flughafen Paderborn/Lippstadt nach München, insbesondere auch für Geschäftsreisende aus dem HSK, ist seit vielen Jahren bekannt. Weniger präsent ist vielen Touristen aus dem Hochsauerlandkreis die große Anzahl an attraktiven Weiterflug-Zielen, die sich mit einem kurzen Aufenthalt in der bayerischen Metropole von maximal drei Stunden erreichen lassen.

Attraktives Reiseziel: Der Vollmond geht durch die Wolken über der Skyline von Lower Manhattan in New York auf. Foto: dpa

Tatsächlich bietet die Lufthansa über ihr internationales Streckennetz eine Vielzahl von Destinationen an, die mit einem Umstieg bei automatischer Weiterbeförderung des Gepäcks erreichbar sind. Dabei handelt es sich um 80 weltweite Ziele, die unter Berücksichtigung akzeptabler Umsteigezeiten in München ganz nah sind. Neben zahlreichen Destinationen in Europa sind auch interkontinentale Ziele dabei - angefangen von Boston über Denver, Miami und New York bis hin zu Peking und Seoul.

„Die Lufthansa-Linie nach München hat viele Vorzüge, die weit über die klassische Point-to-point-Verbindung hinausgehen. Immer mehr Menschen sind bereit für einen Umsteigeflug, wenn sie von Paderborn/Lippstadt abfliegen können. Das Lufthansa-Streckennetz bietet optimale Voraussetzungen, um vom Heimathafen in die ganze Welt zu gelangen“, betont Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

