Fotografin aus Olsberg startet Spendenaktion für Kinder

Vivien Balkenhol aus Elleringhausen hat in ihrem Adventskalender eine Spendenaktion integriert und sammelt Geld für Kinder in Afrika.

Olsberg. Vivien Balkenhol aus Olsberg hat einen Adventskalender auf Instagram. Sie startet eine Spendenaktion für Kinder in Uganda. So funktioniert sie.

Vivien Balkenhol aus Olsberg ist seit nun fast drei Jahren mit „vibagrafik“ selbstständig. Mit der Fotografie von Paaren und Familien oder der grafischen Unterstützung für Unternehmen erfüllt sie sich ihren beruflichen Traum. Während der Corona-Zeit hatte sie schon die ein oder andere Aktion ins Leben gerufen wie zum Beispiel das Haustürenshooting (wir berichteten).

In der Weihnachtszeit gibt es auf ihrem Instagram Account @vibagrafik jedes Jahr einen Adventskalender. Jeden Tag wird ein Türchen mit tollen gewinnen geöffnet. Das sind zum einen ihre eigenen Dienstleistungen, Weihnachtskarten, Aufkleber für Weihnachtskugeln, aber auch Kooperationen mit regionalen Unternehmen. Zum Beispiel verlost vibagrafik in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur „Landluft“ einen Mundschutz mit einem Alpaka-Motiv.

Spendenaktion am Wochenende

Am 12. Dezember, möchte sie etwas ganz besonderes machen: „Ich möchte Gutes tun - gerade in dieser Zeit bin ich sehr dankbar, wie gut es mir geht und gleichzeitig sehr traurig über die täglichen Botschaften aus anderen Ländern“, erklärt Balkenhol.

Kaum Zugang zu Lebensmitteln

Weitere Informationen zur Schule Wer möchte, kann auch direkt an die Ewaldi Schule in Uganda spenden. Die Kontodaten lauten: IBAN: DE 33 4286 0003 0005 5909 06 Weitere Infos gibt es im Internet unter www.uganda-ewaldi.de

Auf Instagram folgt sie Jessi & Markus, zwei Fotografen aus Deutschland, die zur Zeit mit ihrem Van auf Reisen sind. Vor zwei Jahren waren sie in Uganda und durften dort jede Menge Erfahrungen sammeln. Seitdem unterstützen sie ein Projekt der Ewaldi Schule, wo sie nur können. Jetzt - durch Corona - hat sie eine sehr traurige Nachricht erreicht:

„(...) durch den Lockdown von April bis Oktober hatten die Menschen kaum Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten und dem öffentlichen Leben. Die Kinder konnten die Schule nicht besuchen. Es gab einige Kinder, die in der Zeit verheiratet und geschwängert wurden (...)“ Nun machen Jessi & Markus alles dafür, um die benötigten 20.000 Euro für die Kinder zu sammeln.

Balkenhol möchte gemeinsam mit ihrem Followern Spenden für die Ewaldi Schule sammeln, um so Jessica und Markus bei ihrem Projekt zu unterstützen. „Ich versteigere heute zwei Poster von Jessi und Markus auf meinem Instagram-Account. Das höchste Gebot gewinnt und der Erlös geht zu 100 Prozent an die Schule. Zusätzlich legt ich das Doppelte oben drauf! Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit auch ohne Poster zu spenden“, sagt die Olsbergerin. Die Spendenaktion gilt lediglich am Samstag, den 12. Dezember.