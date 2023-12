Franziskus-Hof Bigge: Ihre Spenden können Ausbildung sichern

Olsberg. Junge Menschen mit Handicap absolvieren auf dem Franziskus-Hof eine Ausbildung. Mit der WP-Adventsaktion werben wir um finanzielle Unterstützung.

Draußen sein, sich bewegen, mit Tieren arbeiten, Trecker fahren und die landwirtschaftliche Technik nutzen – das sind für Fabio Heimes und Connor Heßling Tätigkeiten, die sie an ihrer Ausbildung besonders mögen. Die beiden jungen Männer absolvieren einen Teil ihrer Ausbildung zum Landwirtschafts-Fachwerker auf dem Franziskushof des Bigger Josefsheimsund finden diesen Job super.

Der Franziskushof in Bigge ist landwirtschaftliche Ausbildungsstelle des Berufsbildungswerk Bigge für aktuell 20 junge Menschen. Mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit findet direkt dort statt, die restliche Zeit in Kooperations-Betrieben und überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Der theoretische Unterricht findet im Heinrich-Sommer-Berufskolleg des Josefsheims statt. Wer eine Ausbildung zum Landwirt machen möchte, geht zum Unterricht in eine Berufsschule – aktuell haben zwei Azubis diesen Weg gewählt. Der Großteil erlernt derzeit den Landwirtschaftsfachwerker, deren Berufsschulunterricht direkt auf dem Bigger Campus im Heinrich-Sommer-Berufskolleg erfolgt.

Ziel: Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Von links: Johanna Plempe, Reinhard Droste und Friedrich Braun (beide sitzend) und Carina Heimann bilden gemeinsam mit Heinrich Paas (BBW-Abteilungsleiter/ 2.v.l.) 20 junge Menschen am BBW Bigge zu Landwirt/innen oder Landwirtschaftsfachwerker/innen Foto: Jutta Klute

Vorbereitung auf eigenständiges Leben

„Ziel unserer Ausbildung ist es, die jungen Menschen auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten und sie nach der Ausbildung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren“, erklärt Heinrich Paas, Abteilungsleiter für den Agrarbereich. Und Ausbilderin Johanna Plempe ergänzt: „Das Berufsbildungswerk bietet praktisch ein Komplett-Paket, das die Bereiche Wohnen, Ausbildung und Schule und lebenspraktische Fähigkeiten umfasst. Die Chancen auf einen Arbeitsplatz sind für die Teilnehmer sehr gut.“

Ausbildung mit „Familienanschluss“

In der Ausbildungszeit auf dem Franziskushof liegt der Schwerpunkt auf der Grünlandbewirtschaftung. Ein Teil des Futters wird dort für den Eigenbedarf produziert, ein Teil weiterverkauft. In den Kooperationsbetrieben stehen dann jeweils andere Themen im Vordergrund, wie zum Beispiel Milchviehhaltung (z.B. mit moderner Roboter-Technik), Rinderaufzucht, Schweine- und Hühnerhaltung oder Bullenmast. Ausbilderin Johanna Plempe erzählt, dass viele der Azubis in den familiär geführten Betrieben sehr gut zurechtkommen: „Das ist quasi mit Familienanschluss. Dieses Umfeld tut den jungen Leuten sehr gut. Da wird zusammen auf dem Hof gegessen, da werden Projekte besprochen und es wird gemeinsam gearbeitet.“

Bei Winter und Wetter draußen arbeiten

Das Berufsbildungswerk des Josefsheims (BBW) ist in NRW das einzige, das Landwirte/Landwirtinnen bzw. Landwirtschaftsfachwerker/innen ausbildet. Die Azubis kommen aus ganz Deutschland. Wer in der Landwirtschaft arbeiten möchte, muss natürlich auch bereit sein, morgens früh aufzustehen, auch am Wochenende einsatzbereit zu sein und bei Wind und Wetter draußen zu arbeiten. Ein Fahrdienst des BBWs bringt die Azubis morgens in die Betriebe. Um 6.30 Uhr geht es los. „Die Jugendlichen absolvieren alle vorher ein Praktikum, um abzustimmen, ob die Berufswahl richtig ist“, so Heinrich Paas.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die landwirtschaftliche Ausbildung durch das BBW ist, dass von der Arbeitsagentur der Reha-Status festgestellt wird. Schulische Voraussetzung für die dreijährige Berufsausbildung ist ein Förderschulabschluss, für die Landwirt-Ausbildung ein Hauptschulabschluss. Begleitet und intensiv betreut werden die Azubis durch vier Ausbilder, die eine Reha-pädagogische Zusatzqualifikation haben, denn die Azubis, die auf dem Franziskushof des BBWs lernen, haben ein Handicap wie zum Beispiel eine autistische Erkrankung, ADHS, fetales Alkoholsyndrom oder Verhaltensauffälligkeiten und brauchen deshalb besondere Hilfen. Körperlich sollten die Azubis aber möglichst fit sein, damit sie die Arbeit in der Landwirtschaft ausüben können.

Intensive Begleitung

Unterstützt werden die jungen Leute bei der Prüfungsvorbereitung und auch beim Erwerb des Führerscheins. „Das ist natürlich für viele ein echtes Plus. In der Landwirtschaft ist es natürlich wichtig, dass man auch einen Trecker fahren kann“, erklärt Carina Heimann. Darüber hinaus gibt es auch Förderunterricht, sozialpädagogische, reha-psychologische und reha-medizinische Begleitung und auch beim Bewerbungstraining und dem Übergang in den späteren Job werden die jungen Leute begleitet.

Spaß an der Arbeit draußen und mit Tieren

Fabio Heimes und Connor Heßling sind froh, auf dem Franziskus-Hof einen Ausbildungsplatz gefunden zu haben. Beide sind im ersten Lehrjahr und sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Fabio Heimes (18) beschreibt, was ihm besonders gefällt: „Die Arbeit draußen, mit den Tieren und mit den Fahrzeugen. Das macht mir Spaß. Ich kann mir gut vorstellen, auch nach der Ausbildung in der Landwirtschaft zu arbeiten.“ Sein 17-jährige Kollege Connor Heßling Kollege sieht das ganz ähnlich. Er hat im Berufsbildungswerk zunächst eine berufsvorbereitende Maßnahme absolviert und hat dabei die Landwirtschaft für sich entdeckt. Er sagt: „Die Arbeit mit anderen auf dem Hof gefällt mir. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Sehr gut finde ich den Kontakt mit Tieren und die Grünpflege auf der Heide hat mir Spaß gemacht.“

Franziskus-Hof: Arbeitsort und Therapieort

Der Franzisku-Hof ist ein Grünlandbetrieb und EU-Bio-Hof mit Schweinen, Schafen, Hühnern, Kleintieren und Pferden. Der Hof ist aber nicht nur Ausbildungsort, sondern auch Arbeitsort für Menschen mit und ohne Behinderung. Zudem werden dort therapeutische Angebote wie die Reittherapie und tiergestützte Angebote und tierische Begegnungen im Rahmen von Kindergeburtstagen oder Ferienfreizeiten angeboten. . Finanziert wird der Werkstattbereich des Franziskushofes unter anderem durch Spenden des Fördervereins.

