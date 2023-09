Frau (43) nackt und verletzt: Polizei vermutet Verbrechen

Die Polizei bittet um Hinweise in dem mysteriösen Fall.

Korbach. Eine Frau (43) ist in Korbach unbekleidet und erheblich verletzt angetroffen worden. Die Polizei vermutet eine Straftat und bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt wurde am Samstagmittag (23. September in Korbach eine unbekleidete Frau angetroffen. Da sie verletzt war, musste in einem Krankenhaus aufgenommen und behandelt werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, da der Verdacht besteht, dass die Frau Opfer einer Gewaltstraftat geworden sein könnte.

Ein Zeuge meldete sich gegen Mittag telefonisch bei der Polizei Korbach, da er im Bereich Strother Straße Richtung Innenstadt eine unbekleidete Frau gesehen hatte. Ersthelfer kümmerten sich um die Frau. Da die 43-Jährige erhebliche Verletzungen aufwies, musste sie zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Erste Ermittlungen der Polizei deutet auf Gewaltverbrechen hin

Nach den ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei besteht der Verdacht, dass die Frau Opfer einer Gewaltstraftat wurde. Nähere Umstände sind derzeit noch unklar. Am Samstag führte die Polizei umfangreichen polizeiliche Maßnahmen in der Strother Straße durch. Da auch diese den Sachverhalt nicht aufklären konnten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

