Frau (57) aus HSK im Urlaub auf Borkum auf Diebstahl-Tour

Die Polizei in Borkum (Symbolbild) schnappte die mutmaßliche Diebin aus dem HSK.

Borkum/Hochsauerlandkreis. Eine Frau aus dem Hochsauerlandkreis soll auf Borkum in einigen Modegeschäften zugelangt haben. Sie hatte sogar professionelle Ausrüstung dabei.

Eine Urlauberin aus dem Hochsauerlandkreis hat laut Angaben der Polizei auf der Insel Borkum in mehreren Modegeschäften Ware gestohlen. Wie es im Polizeibericht heißt, traf die 57-jährige Frau aus dem HSK in vier verschiedene Borkumer Modegeschäften eine Auswahl von hochwertigen Bekleidungsstücken und nahm diese mit ohne zu bezahlen. Die Kleidungsstücke hatten einen Wert von insgesamt 580 Euro.

Eine Fachverkäuferin kam der 57-jährigen bei der letzten Tat in die Quere. Die 37-jährige Mitarbeiterin eines Modegeschäftes bemerkte, dass die Frau einen hellblauen Pullover an sich genommen hatte und damit eilig das Geschäft verließ. Auf die Tat angesprochen, wies die Sauerländerin jeglichen Vorwurf von sich und zeigte eine Einkaufstasche vor. Einen Blick in die prall gefüllten Satteltaschen des von ihr mitgeführten Fahrrades verhinderte sie aber, indem sie mit dem Rad flüchtete.

Vorbereitete Tasche, um Diebstahlssicherungen zu überwinden

Die Verkäuferin ließ sich aber nicht abschütteln, machte zur Beweissicherung ein Foto von der Frau und dem bepackten Fahrrad und suchte die Borkumer Polizeidienststelle auf. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Sauerländerin von Einsatzkräften angehalten und überprüft werden. Es stellte sich heraus, dass die 57-jährige ihre Garderobe um zwei Pullover, zwei Hosen und eine Jacke erweitern wollte. Zudem führte die Diebin eine vorbereitete Tasche mit sich, um mögliche Diebstahlssicherungen zu überwinden.

Die Frau, die aufgrund der nachgewiesenen Vorbereitungshandlungen vorsätzlich handelte, muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten, so die Polizei.

