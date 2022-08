Frau aus Brilon fällt auf falsche WhatsApp-Nachricht rein

Einmal hat der Trick mit der falschen WhatsApp am Dienstag in Brilon geklappt; in einem weiteren Fall verhinderte ein Bankmitarbeiter Schlimmeres.

Brilon. Die Masche ist eigentlich bekannt. Trotzdem ist eine Frau aus Brilon (63) darauf reingefallen und hat einem Betrüger viel Geld überwiesen.

Opfer eines Betruges wurde am Dienstag eine 63-jährige Frau aus Brilon. Sie erhielt von dem Betrüger über eine unbekannte Telefonnummer eine WhatsApp-Nachricht, in der dieser sich als ihre Tochter ausgab. Dann forderte der unbekannte Täter, dass die Frau eine hohe Geldsumme an eine ihr unbekannte Kontonummer überweisen solle. In dem Glauben, die Nachricht stamme von ihrer Tochter, hat das die Frau dann auch getan.

Bankmitarbeiter reagierte

Erst als sie Kontakt zu ihrer wirklichen Tochter aufgenommen hatte, merkte sie, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war. Ein weiteres Opfer, eine 66-jährige Frau aus Brilon, hatte am Dienstag mehr Glück. Sie erhielt ebenfalls eine solche WhatsApp. Die Dame wollte dann die Überweisung in ihrer Bank tätigen. Der Bankmitarbeiterin fiel der Betrug auf und es kam zu keinem Schaden.

Betrüger haben oft Erfolg

Die Polizei rät: Diese Betrugsmasche führt für die Betrüger leider nicht selten zum Erfolg. Wenn sie eine solche Nachricht erhalten, vergewissern Sie sich, dass es sich wirklich um den angegebenen Verwandten oder Freund handelt. Ein Anruf bei der alten, ihnen bekannten Telefonnummer bringt Klarheit. Überweisen Sie nach dem Erhalt solcher WhatsApp Nachrichten kein Geld auf Ihnen unbekannte Konten. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Polizei.

