Frau aus Marsberg wird Opfer von falschen Polizisten

Falsche Polizisten rufen unter der 110 bei Senioren an. Auch eine Frau aus Marsberg wurde Opfer der Masche.

Marsberg Eine Seniorin aus Marsberg wurde von falschen Polizisten um einen hohen Geldbetrag gebracht. Welche Masche die Betrüger einsetzen:

Marsberg. Falsche Polizisten haben eine Frau aus Marsberg betrogen. Die Täter brachten die Frau dazu, ihnen Bargeld und die Debitkarte mit PIN auszuhändigen. Die Polizei gibt Tipps, sich gegen diese Betrugsmasche zu wehren.

Am Mittwochnachmittag hat ein Mann bei der Marsbergerin angerufen. Er gab sich als Kriminalpolizist aus. Der falsche Polizist begann das Gespräch damit, dass eine Einbrecherbande in der Gegend unterwegs sei. Man habe bereits einen Teil der Gruppe festnehmen können und einen Zettel mit dem Namen und der Adresse der Seniorin bei den Tätern gefunden. Man gehe davon aus, dass ein Einbruch bei der Dame unmittelbar bevorstehe.

Betrüger agieren geschickt

Der Betrüger agierte äußerst geschickt und brachte die Rentnerin schließlich dazu, ihre Debitkarte samt PIN an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Die Betrüger nahmen anschließend erneut Kontakt mit der Frau auf und brachten sie dazu, mit einer anderen Karte einen mittleren vierstelligen Betrag von ihrem Konto abzuheben. Das Geld wurde am selben Abend von einem unbekannten Mann an ihrer Wohnanschrift abgeholt. Insgesamt wurde die Dame von den Betrügern um einen niedrigen fünfstelligen Betrag gebracht.

Keinesfalls unhöflich, aufzulegen

Die Polizei warnt vor Betrügern dieser Art: "Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich." Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach Vermögen fragen, solle aufgelegt und der echte Polizeiruf 110 gewählt werden. Bei einem Anruf der echten Polizei erscheine niemals die 110 im Display des Telefons. Wertsachen dürften niemals an fremde Personen übergeben werden. "Je mehr Menschen die Vorgehensweise der Betrüger kennen, desto schwerer haben es die Täter! Sprechen Sie daher mit Ihren älteren Mitmenschen und machen Sie diese auf die Betrugsmasche aufmerksam."