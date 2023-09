Frau fliegt bei Kreisschützenfest Bierglas gegen den Kopf

Doe Polizei ermittelt nach einem folgenschweren Bierglaswurf am Kreisschützenfest in Meerhof.

Marsberg-Meerhof. Eine 20 Jahre alte Frau wird beim Kreisschützenfest in Meerhof von einem Bierglas getroffen und am Kopf verletzt. Die Kripo ermittelt jetzt.

Die Stimmung beim Kreisschützenfest des Altkreises Büren war fröhlich und ausgelassen. Nun überschattet allerdings ein folgenschwerer Bierglaswurf das Fest in Meerhof, wie die Polizei erst am Dienstag (12. September) mitteilte. Eine 20 Jahre alte Frau musste verletzt behandelt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun aufgrund eines Vorfalls, der sich bereits am 4. September auf dem Kreisschützenfest in Meerhof ereignet hatte. Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis mitteilt gegen 16:25 Uhr wurde die Frau aus Delbrück im Festzelt durch ein Bierglas am Kopf getroffen und dadurch verletzt. Rettungskräfte nahmen vor Ort eine Erstversorgung vor.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-902003711 in Verbindung zu setzen.

